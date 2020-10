Basket, Eurocup 2020-2021: la Virtus Bologna sfida l’abbordabile Antwerp Giants

La Virtus Bologna torna in campo domani alle ore 20.00 per il suo quinto match stagionale di Eurocup 2020-2021. Le V-Nere dovranno vedersela contro i belgi dell’Antwerp Giants. Sulla carta il sodalizio del capoluogo dell’Emilia-Romagna è favoritissimo. La sfida, infatti, vede sostanzialmente contrapposte le prima della classe, la Virtus appunto, e il fanalino di coda del girone C.

Le V-Nere al momento sono imbattute in Eurocup. I bolognesi hanno conquistato tutti e quattro i match disputati nella seconda competizione continentale. Teodosic e compagni sono stati capaci di affondare anche i rivali più ostici, come i russi della Lokomotiv Kuban e il Monaco. Al contrario, i belgi non hanno ancora vinto un incontro e vantano il peggior differenziale punti fatti-punti subiti di tutta l’Eurocup.

Loading...

Loading...

Negli ultimi sette giorni la Virtus ha letteralmente dominato i match contro Monaco prima e Varese poi. Milos Teodosic ha sfornato due prestazioni incredibili, nella partita sopraccitata di Eurocup ha fatto registrare una doppia doppia da 14 punti e 12 assist, mentre nell’incontro di campionato è stato autore di una prova da 21 punti, 7 assist e 5 rimbalzi. Al suo fianco, inoltre, sono emersi, in ambedue le occasioni, dei Julian Gamble e Vince Hunter in grandissima forma. Per quanto visto di recente, dunque, le V-Nere possono solo complicarsi la vita da sole contro l’Antwerp Giants.

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo