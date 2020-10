Basket: Brescia, con il Boulogne Metropolitans TJ Cline sulla via del ritorno, attesa per Kalinoski

Arrivano buone notizie a Brescia, per la sfida di EuroCup contro il boulogne Metropolitans 92. E a darle è direttamente Vincenzo Esposito, il coach della squadra che sta cercando un rilancio nel girone B della seconda competizione di area ECA.

Presentando la sfida di domani, Esposito afferma: “Mercoledì sera dovrebbe rientrare in gruppo TJ Cline, mentre attendiamo ancora notizie in merito ai tempi di recupero di Tyler Kalinoski“. Due notizie in una, dunque: il probabile rientro di uno dei giocatori di cui la Germani ha più bisogno e l’ulteriore attesa per la nuova disponibilità di Kalinoski, che era stato fermato a causa della positività al Covid-19.

Brescia arriva da due brutte sconfitte nella scorsa settimana: quella di EuroCup contro l’Unicaja Malaga, in una partita totalmente difficile da decifrare, e poi quella di Serie A alla Unipol Arena contro Reggio Emilia. Una serata, quella di domani, che dunque chiama i bresciani al riscatto.

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo