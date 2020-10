Basket: ASVEL, Norris Cole in campo da positivo al coronavirus, subito fatto uscire. Il sindaco di Cholet minaccia guerra legale alla LNB

Continua il grande caos legato a giocatori positivi al coronavirus in casa ASVEL Villeurbanne. Ma stavolta il problema è ancora più grave rispetto alle positività riscontrate dopo il match contro Milano: Norris Cole, infatti, ha scoperto della propria positività mentre si trovava sul parquet.

Questo lo svolgimento dell’incredibile situazione: Cole era appena partito in quintetto base con la sua squadra, di fronte ai padroni di casa dello Cholet. I risultati dei tamponi sono arrivati a partita cominciata da pochissimo. Il giocatore ex Miami Heat e Avellino è risultato tra i positivi, ed è stato fatto immediatamente uscire dal parquet.

Subito non si è fatta attendere la reazione del sindaco di Cholet, Gilles Bourdouleix, durissimo nell’attaccare ASVEL e lega francese: “Visto il comportamento dell’ASVEL durante il match contro lo Cholet questo pomeriggio, con un giocatore positivo al Covid-19 in campo, intraprenderò un procedimento penale contro questo club e la LNB. L’irresponsabilità, in questo contesto sanitario, deve essere punita! Non ci sarà più alcun match alla Meilleraie (l’arena dello Cholet, N.d.R.) fino a quando il basket francese sarà gestito dagli irresponsabili della LNB!”

Credit: Ciamillo