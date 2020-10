Basket, Serie A: sesta giornata. La Virtus Roma sbanca Brescia nell’anticipo

Uno strepitoso Luca Campogrande ed un incredibile finale fanno tornare la Virtus Roma alla vittoria. Nell’anticipo della sesta giornata la squadra di coach Piero Bucchi espugna il campo della Germani Brescia per 70-64. Un successo che dà respiro a Roma e che mette da parte tutti i problemi extra campo (oggi protesta dei giocatori sul primo possesso), mentre per Brescia è il secondo ko, con i lombardi che sono raggiunti in classifica proprio dai capitolini.

Come detto una super prestazione di Luca Campogrande, miglior marcatore del match con 19 punti. In doppia cifra per Roma ci sono anche Hunt (14), Wilson (11) e Baldasso (10). A Brescia, invece, non bastano i 14 punti di Dusan Ristic, unico in doppia cifra per la Leonessa.

Partenza sprint di Brescia, che alla prima sirena è avanti di undici punti (29-18). Roma con il passare dei minuti si scuote e comincia la sua rimonta, che matura in un terzo quarto chiuso con un parziale di 20-10 in suo favore. C’è battaglia nell’ultimo quarto, ma Brescia sembra scappare via sul +6 a cinque minuti dalla fine (64-58). Da quel momento, però, si apre un break di 12-0 per gli ospiti con Campogrande che mette la tripla della sicurezza a 40 secondi dalla fine.

Questo il tabellino della partita

GERMANI BRESCIA – VIRTUS ROMA 64-70 (29-18, 12-16, 10-20, 13-16)

Brescia: Crawford 2, Cline 6, Burns 8, Vitali 3, Chery 9, Parrillo 2, Ristic 14, Moss 6, Sacchetti 9, Ancellotti, Bortolani 5.

Roma: Beane 4, Campogrande 19, Robinson 9, Hunt 14, Wilson 11, Nizza, Cervi 3, Baldasso 10, Biordi, Hadzic, Farley

