Baseball: Nettuno 1945 e Senago conquistano la promozione in Serie A1

Sono state determinate le due promozioni dalla Serie A2 alla Serie A1 di baseball. Saranno Nettuno 1945 e Senago Baseball a giocare nel massimo campionato nel 2021, e se per i laziali, imbottiti anche di ex stelle della Nazionale, non si tratta di una sorpresa, certamente lo è per quanto riguarda il comune facente parte della città metropolitana di Milano.

Il Nettuno 1945 riporta la città in A1 dopo un anno di assenza con qualsiasi sua anima: basta un netto 3-0 contro Modena, con ultimo successo ottenuto in trasferta, per assicurarsi la festa. Volto principale è sicuramente Peppe Mazzanti, protagonista di un lungo e felice rapporto con la maglia azzurra, ma tra i volti noti ci sono anche Andrea Pizziconi, ugualmente protagonista in azzurro in più occasioni, e Alberto Mineo, un uomo la cui carriera non ha bisogno di essere descritta per meri sommi capi.

Molto più sorprendente, invece, l’andamento della serie tra Senago e Fiorentina Baseball. Dopo l’iniziale vantaggio dei toscani e il sorpasso dei lombardi in gara3, la quarta sfida ha visto, sul campo di Bollate, un 3-1 a favore della Fiorentina con Della Nave, Bosi e Martin Perez a risultare protagonisti in attacco per forzare la bella. In quest’ultimo match, però, a emergere, dopo il singolo al centro del vantaggio toscano proprio di Martin Perez, è Senago: decisivo il walk-off, con le basi piene, di Alessandro Laise, che firma sia il 2-1 dell’incontro che la promozione. Grande protagonista, sul monte, Bryan Sheldon, con 125 lanci e 12 strikeout.

federico.rossini@oasport.it

Foto: FIBS / Bruno Sabatino