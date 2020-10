Baseball: due successi nel weekend per l’Italia contro il Nettuno 1945

Due successi per l’Italia PO nel doppio confronto con il Nettuno 1945 disputato allo Steno Borghese della città laziale, nell’ambito del raduno in corso di svolgimento in questi giorni: 4-3 e 3-2 i risultati delle due partite. Sono state giocate 7 riprese in entrambi gli incontri, in base agli accordi intercorsi tra i due manager (l’Italia, in quest’occasione, ha avuto nel ruolo Paolo Ceccaroli).

Nella prima sfida Nettuno, che si avvale dell’ex nazionale Peppe Mazzanti, riesce a salire fino allo 0-3, per poi subire la rimonta azzurra completata da un singolo di Mineo e, proprio nell’inning finale, da una base su ball. Il secondo match vede i laziali andare avanti con due singoli di Soriano e Ambrosino, con l’Italia che pareggia grazie a Mineo e Astorri e ai loro due doppi. Nel quarto un errore difensivo italiano provoca il vantaggio di Nettuno (1-2), ma nell’ultimo attacco Bruno spinge a casa Paolini per il 2-2 e Celli, con un singolo a basi piene, firma il 3-2.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASEBALL

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBS / EzR NADOC