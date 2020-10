Atletica paralimpica: grave infortunio al tendine d’Achille per Assunta Legnante.

Brutta notizia per il mondo dell’atletica paralimpica italiana. Nella giornata di oggi Assunta Legnante si è procurata un grave infortunio al tendine d’Achille del piede sinistro durante un allenamento a Civitanova Marche. La campionessa azzurra si sottoporrà nei prossimi giorni ad ulteriori accertamenti ed esami per conoscere l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Legnante si stava allenando a Civitanova Marche per preparare i Campionati Italiani di società in programma a Roma il prossimo weekend. Purtroppo durante una serie di lanci la campionessa olimpica di Londra 2012 e Rio 2016 (nel getto del peso) ha subito questo infortunio ed ora la speranza che i tempi di recupero non siano lunghi e che l’azzurra possa tornare il prima possibile per preparare le Paralimpiadi di Tokyo del prossimo anno.

Assunta Legnante è una delle regine dell’atleta paralimpica non solo italiana ma internazionale. L’azzurra ha vinto oltre ai due ori olimpici anche cinque titoli mondiali (quattro nel peso ed uno nel disco) ed è anche primatista mondiale nel getto del peso nella categoria F11.

