Volley, Conegliano: stop di un mese per Raphaela Folie

Piccolo contrattempo per le campionesse del mondo in carica dell‘Imoco Volley Conegliano, subito vincenti nella prima giornata del campionato di Serie A1 femminile, domenica 20 settembre, quando hanno battuto in rimonta 3-1 Casalmaggiore.

La squadra campione d’Italia in carica dovrà infatti fare a meno della centrale Raphaela Folie per alcune settimane. L’azzurra nei giorni scorsi si è sottoposta a un intervento per la pulizia del ginocchio destro e dovrebbe rientrare entro il mese di ottobre dopo una adeguata rieducazione. Il suo posto sarà preso dal nel acquisto estivo di Conegliano, Sarah Fahr, lo scorso anno a Firenze, che tra l’altro con la stessa Folie ha anche giocato spesso in coppia nel corso dell’ultimo Campionato Europeo di volley, chiuso con la medaglia di bronzo per l‘Italia di Mazzanti.

Foto: Origov