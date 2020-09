Volley, A1 femminile 2020/2021. Prima giornata: si parte col derby Monza-Busto. Conegliano debutta con Casalmaggiore

Sette mesi dopo lo stop imposto dal Covid torna il massimo campionato di volley femminile. Sono cambiate tante cose ma una certezza c’è: che la grande favorita per la vittoria finale del torneo è l’Imoco Conegliano che può contare su un organico di altissimo livello e che esordirà tra le mura amiche contro la squadra di cui si è parlato di più negli ultimi giorni, quel Casalmaggiore che non potrà contare sulla palleggiatrice titolare Carli Lloyd, il dolce attesa, e che al momento si affida a Francesca Bonciani in regia.

Il match clou si gioca in anticipo domani e vede di fronte due squadre lombarde che potrebbero recitare il ruolo di protagoniste assolute in stagione, la Unet-E-Work Busto Arsizio e la Saugella Monza che hanno rinnovato non poco gli organici durante l’estate più lunga della storia del volley e che oggi testeranno la loro condizione all’inizio di una stagioone meno compressa del solito.

Mentre una delle pretendenti alla finale scudetto, la Igor Gorgonzola Novara, riposa, un’altra delle big del campionato, la Savino del Bene Scandicci va a far visita alla Zanetti Bergamo, una delle incognite di questo campionato: salvezza obiettivo primario per le orobiche. Il secondo anticipo del sabato mette di fronte due outsider che potrebbero regalare grandi soddisfazioni ai loro tifosi: una Bartoccini Perugia che vuole stare alla larga dalla zona retrocessione che la vedeva costante inquilina lo scorso anno e la Fenera Chieri che ha tutte le carte in regola per ripetere l’ottimo scorcio di campionato della scorsa stagione.

Il Bisonte Firenze, altra squadra che si è rinnovata non poco in estate, ospita domenica alle 16 una Bosca San Bernardo Cuneo che punta ad un campionato tranquillo, magari con vista sui play-off, mentre la Delta Despar Trento fa il suo debutto nella massima serie dopo il ripescaggio in extremis ospitando alle 18 la Banca Valsabbina Millenium Brescia in una sfida che sa già di scontro salvezza.

Foto Foto LM/LPS/Ettore Griffoni