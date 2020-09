Vincenzo Spadafora: “L’obiettivo è riaprire gli stadi in modo progressivo, 1.5 miliardi per lo sport “

“In questo momento non possiamo andare oltre le mille persone ma l’obiettivo è di riaprire in modo progressivo e per questo stiamo facendo un lavoro da qui al 7 ottobre. È importante tutto questo anche per gli sport minori. Crediamo che non si debba andare verso un numero secco, ma una percentuale di presenza di pubblico negli impianti”. Sono queste le parole, riportate da gazzetta.it, del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, nell’audizione presso la commissione cultura della Camera.

Un’audizione che, però, non aveva oggetto tanto la citata riapertura, quanto la gestione e le spese necessarie per la sopravvivenza dello sport di base. Spadafora chiede un miliardo di euro per l’impiantistica sportiva e altri 500 milioni per progetti di socialità che coinvolgano direttamente società sportive e associazioni sportive dilettantistiche. Una proposta che si lega al Recovery Fund, il fondo di recupero con risorse europee che prevede per l’Italia 81 miliardi di euro a fondo perduto e 127 di prestiti.

Come affermato da Spadafora: “Il bando di Sport e periferie per quest’anno ammonta a 140 milioni di euro ma sono ancora insufficienti per una riqualificazione vera. Ma insieme con tutto questo ci vuole una progettualità sociale e culturale e bisogna dare il sostegno a chi quegli impianti li gestirà. Ci vogliono le infrastrutture fisiche ma anche umane”. Da verificare come sarà effettuata la distribuzione delle risorse e, in questo senso, il Ministro ha parlato di: “Strategia complessiva per il mondo dello sport, una sorta di Agenda 2040”.

Foto: LaPresse