VIDEO Sinner-Bonzi 3-0, highlights e sintesi Roland Garros: l’azzurro vola al terzo turno

Jannik Sinner mantiene le aspettative e approda al terzo turno del Roland Garros 2020. Il tennista altoatesino ha la meglio sul qualificato francese Benjamin Bonzi, numero 227 al mondo, per 6-2 6-4 6-4 in poco meno di due ore. Per la prima volta in un torneo dello Slam, il talento azzurro aveva i favori del pronostico e non ha tremato, svolgendo egregiamente il compito a lui assegnato. Per la prima volta al terzo turno di uno Slam, Jannik affronterà Federico Coria.

HIGHLIGHTS SINNER-BONZI 3-0

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse