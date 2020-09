VIDEO Schwartzman-Nadal, Internazionali d’Italia Roma 2020. Highlights e sintesi del colpo a sorpresa dell’argentino

Rimbombano ancora, all’interno del Foro Italico, gli echi della vittoria di Diego Schwartzman su Rafael Nadal nel quarto di finale della sessione serale sul Centrale. L’argentino non aveva mai battuto “Rafa” prima d’ora, ma non solo: era riuscito a vincere soltanto due set, e sempre negli Slam, nei nove confronti precedenti.

Al decimo, però, è arrivato il colpo di mano del “Peque”, in grado di giocare una partita di livello forse mai visto nella sua vita contro il mancino di Manacor, dal basso di quei 170 centimetri che sono una particolarità quasi unica nel tennis attuale, ancor di più ad alti livelli.

Per effetto delle attuali condizioni del ranking mondiale, Schwartzman non è ancora in predicato di guadagnare posizioni rispetto al suo attuale numero 15, ma salirà al numero 13 se sconfiggerà il canadese Denis Shapovalov e al numero 9 se vincerà gli Internazionali d’Italia.

HIGHLIGHTS SCHWARTZMAN-NADAL: LA SORPRESA DEL PEQUE





Foto: LaPresse