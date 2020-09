VIDEO Fabio Quartararo caduta GP Misano: il leader del Mondiale a terra, campionato apertissimo

Fabio Quartararo è caduto durante il GP di San Marino 2020, sesta tappa del Mondiale MotoGP che si è corsa al circuito di Misano. Il francese aveva appena superato lo spagnolo Maverick Vinales e si trovava in quarta posizione alle spalle di Franco Morbidelli, Valentino Rossi e Jack Miller. All’ingresso di una curva, però, ha perso il controllo della sua moto ed è scivolato a terra. Si tratta di un bruttissimo colpo per il campionato, perché l’alfiere della Yamaha si trovava in testa alla classifica generale prima di questa gara, con tre punti di vantaggio su Andrea Dovizioso. Di seguito il VIDEO della caduta di Fabio Quartararo nel GP di San Marino 2020.

VIDEO CADUTA FABIO QUARTARARO GP SAN MARINO MOTOGP 2020:

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock