Tour de France, la tappa di oggi Grenoble-Méribel Col de la Loze: percorso, favoriti, altimetria. Col de la Madeleine e Col de la Loze, qui si fa la storia

È definito quasi sicuramente il tappone più importante di tutto il Tour de France 2020. Diciassettesima frazione alla Grande Boucle: entrano nel vivo le Alpi con l’arrivo in vetta a Meribel. Due soli GPM in questa giornata, ma entrambi Hors Categorie, che risulteranno decisivi in vista della classifica verso Parigi. Andiamo a scoprire la tappa nel dettaglio con percorso, altimetria e favoriti.

PERCORSO

170 chilometri che vanno da Grenoble a Méribel. Dopo un lunghissimo tratto di pianura iniziale, saranno due gli ostacoli posti lungo il cammino, ma entrambi davvero ostici: prima il Col de la Madeleine (17,1 km con una pendenza media dell’8.4%) e poi lo spaventoso Col de la Loze (21,5 km al 7.8%), in cima al quale è posto il traguardo. Due ascese devastanti, che vanno entrambe oltre i 2000 metri di altitudine.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Sarà scontro diretto tra i big, difficile che possa arrivare la fuga. In palio potrebbe esserci anche la Maglia Gialla: la Jumbo-Visma di Primoz Roglic fino ad ora è apparsa inattaccabile, ma Tadej Pogacar (UAE Emirates), il più performante in salita, vorrà sicuramente provarci. Ieri ha dimostrato di essere in eccellente stato di forma Miguel Angel Lopez (Astana) che potrebbe tentare l’assalto al podio fino ad ora occupato dal connazionale Rigoberto Uran (EF), come di consueto costante nelle sue scalate. Occhio anche ad Adam Yates (Mitchelton-SCOTT), Richie Porte (Trek-Segafredo) e Mikel Landa (Bahrain-McLaren), tutti e tre piuttosto pimpanti fino ad ora e pronti a sfruttare crisi altrui per scalare posizioni in graduatoria.

