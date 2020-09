Tour de France 2020, primo podio in carriera per Richie Porte! Il riscatto a 35 anni dopo tanta sfortuna

Tanta, troppa sfortuna negli anni scorsi. Le cadute spesso e volentieri hanno annullato tutto il lavoro fatto da Richie Porte. Quest’anno è andato tutto bene e di meglio l’australiano non poteva riuscire a fare: arriva finalmente un podio in un grande giro per l’uomo della Trek-Segafredo che agguanta la terza posizione in classifica generale al Tour de France 2020.

Un podio fatto di grande regolarità quello arrivato per il tasmaniano. In salita non è mai andato in crisi, è riuscito a gestirsi sulle grandi montagne, non rispondendo agli attacchi ma salendo con il proprio passo. Oggi poi ha sfruttato forse la sua specialità principe, la cronometro: la terza piazza a La Planche des Belles Filles nella prova contro il tempo è stata la ciliegina sulla torta per chiudere una super Grande Boucle.

A 35 anni, forse nella stagione nella quale era meno atteso (sulla carta c’erano tanti nomi alla vigilia che erano stati messi davanti in una ipotetica griglia di partenza), è riuscito a riscattarsi e domani potrà festeggiare sul podio di Parigi.

Foto: Lapresse