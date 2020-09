Tennis, Roger Federer: “Non vedo l’ora di tornare a giocare nel circuito”

Il grande tennis è nel momento clou del calendario 2020: dopo gli US Open spazio al terzo ed ultimo Grand Slam stagionale, il Roland Garros. In una stagione così intensa e particolare si sente però l’assenza di Roger Federer, che ha saggiamente deciso di tornare a giocare il prossimo anno. Nel frattempo l’elvetico ha presentato la sua nuova racchetta: la New Pro Staff RF97 Autograph v13.

Interessanti le sue parole in un’intervista al podcast di Talk Tennis: “Non ho ancora colpito la palla con la nuova racchetta, lo farò la prossima settimana. Sto aspettando e non vedo l’ora di tornare nel circuito“. Loading... Loading...

Unboxing the Brand New Pro Staff RF97 Autograph v13 with @Rogerfederer pic.twitter.com/qOVk2fiU4q — Wilson Tennis (@WilsonTennis) September 28, 2020

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse