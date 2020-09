Tennis, la Laver Cup 2022 si svolgerà presso la O2 Arena di Londra

Manca ancora un anno alla quarta edizione della Laver Cup, che si terrà presso il TD Garden di Boston (casa dei Celtics, celebre squadra NBA) dal 24 al 26 settembre 2021, ma è stata già annunciata la sede della manifestazione per l’anno successivo: sarà la O2 Arena di Londra ad ospitare il torneo nel 2022.

Dunque, dopo l’edizione statunitense dell’anno venturo, nel 2022 si tornerà in Europa, presso quella che dal 2009 è la sede delle ATP Finals, ma non lo sarà più a partire dalla prossima stagione, quando il torneo che chiude l’anno tennistico traslocherà a Torino per i successivi cinque anni. Le date scelte per la disputa della Laver Cup 2022 sono 23, 24 e 25 settembre: si spera che per quel periodo l’emergenza legata alla pandemia di Covid-19 sia ormai superata e che si possa riempire tutto l’impianto, il quale ha una capienza di 20.000 posti.

Loading...

Loading...





Assieme a un entusiasta Tony Godsick, chairman dell’evento e CEO dell’agenzia TEAM8, anche Roger Federer, da sempre principale sponsor della manifestazione, ha espresso la propria soddisfazione per il binomio con Londra: “Londra ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Sarà incredibile portare la Laver Cup in una delle mie città preferite. Sono sicuro che ai britannici piacerà il modo in cui la Laver Cup unisce i top player e tributa le leggende di questo sport”. Da capire se il campione svizzero, che ha guidato al successo il Team Europe già nelle edizioni di Praga, Chicago e Ginevra, sarà presente anche nell’edizione londinese, quando avrà già compiuto 41 anni.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com