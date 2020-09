Tennis: cancellati ATP e WTA di Mosca, salgono i contagi da coronavirus in Russia

La pandemia da coronavirus non sembra placarsi, con il mondo dello sport che sta cercando di tornare alla normalità, registrando però ancora qualche cancellazione importante, tra cui i tornei di tennis della Kremlin Cup di Mosca 2020, inizialmente previste dal 19 al 25 ottobre per quanto riguarda il torneo maschile, e dal 26 ottobre all’1 novembre per la competizione femminile.

I due circuiti internazionali, ATP e WTA, hanno dovuto fare i conti con una nuova ondata di casi da Covid-19 in Russia, e più precisamente nella capitale, che ha costretto il comune ad annullare gli eventi sportivi. Salvo, invece, l’ATP di San Pietroburgo, che è stato promosso in settimana da 250 a 500, ma non è escluso che da qui al 12 ottobre la situazione possa evolversi.

Loading...

Loading...

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse