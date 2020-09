Tennis, ATP Amburgo 2020: Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas si giocheranno il trofeo in finale

Si sono appena concluse le semifinali dell’ATP di Amburgo (Germania) di tennis. Nel primo match di giornata il russo Andrey Rublev ha superato con un netto 6-4 6-2 il norvegese Casper Ruud. Quest’ultimo è stata la grande sorpresa degli Internazionali d’Italia, capace di confermarsi sulla terra rossa tedesca. Bisognerà fare attenzione a lui nei prossimi giorni al Roland Garros.

Primo set molto spettacolare con Rublev che allunga piazzando il break nel terzo game. La reazione del norvegese arriva nel sesto gioco nel quale è capace di strappare il servizio all’avversario ma il numero 14 del mondo ha trovato l’immediato contro break. Rublev ha solo dovuto controllare la situazione prima di chiudere 6-4. Nel secondo set il russo conquista i primi tre punti consecutivi, con due break, e stacca il pass per la finale vincente 6-2.

Nella seconda semifinale ha trionfato Stefanos Tsitsipas che ha battuto con il punteggio di 7-5 3-6 6-4 Cristian Garin. Prima parte di set abbastanza veloce, il primo sussulto nel sesto game con il greco che piazza il break. La reazione del cileno arriva nel momento clou del parziale, ovvero quando Tsitsipas sta servendo per il set. Il numero 22 trova il contro break. Nonostante il contraccolpo psicologico il tennista ellenico sfrutta un piccolo passaggio a vuoto dell’avversario nel dodicesimo gioco e vince il set 7-5. Nel secondo parziale Garin gioca decisamente meglio di Tsitsipas e grazie ai due break ottenuti nel terzo e nono gioco si riporta in parità. Il terzo set scorre via abbastanza veloce con il numero 6 del ranking ATP che piazza la zampata nel quinto game con il break che risulta decisivo.

ATP AMBURGO: RISULTATI SEMIFINALI

Rublev-Ruud 6-4 6-2

Tsitsipas-Garina 7-5 3-6 6-4

