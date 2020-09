Sport in tv oggi (mercoledì 16 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 16 settembre, nuova giornata sportiva ricca di sport. Si comincia con i match “notturni” della NBA, validi per i PlayOff che regaleranno tantissime emozioni. Sarà poi la volta del ciclismo con il Giro di Toscana e la 17ma tappa del Tour de France e gli appassionati non vedono proprio l’ora. In primo piano, poi, il tennis con la terza giornata degli Internazionali d’Italia 2020 a Roma, con i giocatori azzurri che vorranno farsi valere dopo un ottimo inizio. In sostanza non ci si annoierà di certo. Di seguito il programma completo:

PROGRAMMA SPORT IN TV OGGI (16 SETTEMBRE)

00.30 BASKET (NBA): Boston Celtics vs Miami Heat – Diretta tv Sky Sport NBA (canale 206), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

Loading...

Loading...

03.00 BASKET (NBA): Los Angeles Clippers vs Denver Nuggets – Diretta tv Sky Sport NBA (canale 206), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

09.00 BEACH VOLLEY (Europei 2020): seconda giornata di incontri.

10.30 CICLISMO (Giro di Toscana): gara – La corsa verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD dalle ore 12.00, e su Eurosport dalle ore 13.45. Sarà poi ovviamente disponibile la diretta streaming della manifestazione su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.

11.00 TENNIS (Internazionali d’Italia 2020): terza giornata – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), su Sky Sport Arena (canale 204) e su SuperTennis (per match del tabellone femminile), live streaming su Sky Go, Now Tv e su supertennis.tv.

12.30 CICLISMO (Tour de France 2020): 17ma tappa Grenoble – Méribel Col de la Loze (170 km) – Diretta tv su Eurosport 1 (a partire dalle ore 12.10) e su Rai 2 (a partire dalle ore 14.00); inoltre, la frazione sarà visibile anche in streaming su Eurosport Player e Rai.tv. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.

21.00 CALCIO (Ligue1): PSG vs Metz – Diretta streaming su DAZN.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse