Sport in tv oggi (martedì 15 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Proseguono quest’oggi martedì 15 settembre gli Internazionali d’Italia 2020 di tennis al Foro Italico con quattro giocatori azzurri impegnati nei due tabelloni di singolare. Degne di nota in particolare le sfide sul Centrale tra Lorenzo Musetti e Stan Wawrinka oltre a quella tra Elisabetta Cocciaretto e Irina-Camelia Begu. Fari puntati anche sulle strade del Tour de France, con i corridori che tornano in gara dopo un giorno di riposo per il primo atto della terza e ultima settimana della Grande Boucle. Protagonisti anche i motori in quel di Misano con i test collettivi della MotoGP. Andiamo a scoprire l’elenco di tutti gli eventi sportivi trasmessi in tv nella giornata di martedì 15 settembre.

PROGRAMMAZIONE SPORT IN TV (15 SETTEMBRE)

11.00 TENNIS (Internazionali d’Italia): Seconda giornata – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), live streaming su Sky Go e su Now Tv. Gli incontri del tabellone femminile saranno trasmessi da SuperTennis.

13.00 CICLISMO (Tour de France): 16ma tappa – Diretta tv su Eurosport 1, Rai 2 (dalle 14), live streaming su Eurosport Player e DAZN

16.30 MOTOGP: Test collettivi a Misano – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208), live streaming su Sky Go e NowTv

21.00 CALCIO (Ligue 1): Montpellier-Lione – Diretta streaming su DAZN

