Short track: tutti i convocati dell’Italia per il quarto raduno di Bormio, c’è Martina Valcepina

La Nazionale italiana di short track torna a Bormio dopo una piccola sosta ad inizio settembre e la partecipazione al Rieti Sport Festival per effettuare il quarto raduno pre-stagionale in vista dei prossimi appuntamenti internazionali in calendario. Riparte dunque la preparazione degli azzurri al Palaghiaccio di Bormio, centro tecnico federale, sotto la guida dei tecnici Assen Pandov e Ludovic Mathieu, i quali saranno accompagnati dall’allenatore degli junior Nicola Rodigari, dal medico Lisa De Lorenzi, dal preparatore atletico Carlo Varalda e dalla psicologa Claudia Gambarino. Il programma prevede alternanza di lavoro dentro e fuori dal ghiaccio fino a fine settembre per preparare nel migliore dei modi il debutto nella prossima Coppa del Mondo, che dovrebbe avvenire verso dicembre in attesa della decisione definitiva dell’ISU.

Di seguito l’elenco degli atleti convocati per il quarto raduno di Bormio: Nicole Botter Gomez, Gloria Ioriatti, Cecilia Maffei, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Martina Valcepina, Elena Viviani, Mattia Antonioli, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Augusto Duzioni, Marco Giordano, Milan Grugni, Luca Lim, Pietro Marinelli, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Davide Viscardi.

Foto: Lapresse