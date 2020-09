Serie A su DAZN e Sky, dove vedere le partite di oggi: orari, programma, palinsesto

Per la Serie A di calcio si sta per aprire una nuova ed entusiasmante stagione, che prenderà il via proprio quest’oggi, con le prime due partite in calendario, ad iniziare dalle ore 18, quando la Fiorentina ospiterà all’Artemio Franchi un rinnovato Torino, in diretta televisiva su Sky Sport Serie A, ma anche in streaming, attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv.

Alle 20.45 toccherà invece alla Roma del neo-acquisto Pedro, che se la vedrà con l’Hellas Verona, rivelazione della passata stagione, presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi, in un match questa volta visibile su DAZN, e anche su DAZN1, disponibile nel bouquet di Sky.

Il programma e dove vedere le partite in tv e streaming:

1A GIORNATA ANDATA

19/09/2020 Sabato 18.00 Fiorentina-Torino Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

19/09/2020 Sabato 20.45 Hellas Verona-Roma DAZN

Foto: LaPresse