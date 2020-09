Serie A calcio, quali partite vedere su Sky e DAZN: calendario prima giornata, orari, streaming

Countdown attivato verso la prima giornata della Serie A 2020/2021 di calcio. Ancora qualche giorno e poi ci siamo: ben 14 delle 20 formazioni partecipanti al massimo Campionato Italiano saranno subito ai nastri di partenza, con le altre 6 che – a causa di diverse ragioni – entreranno in scena con qualche giorno di ritardo.

Il programma prenderà quindi il via sabato 19 settembre, alle ore 18, quando la Fiorentina ospiterà il Torino, in diretta televisiva su Sky Sport Serie A, lasciando poi spazio alle ore 20.45 alla Roma che farà visita all’Hellas Verona, questa volta su DAZN.

Loading...

Loading...

Quattro invece saranno le sfide della domenica: il lunch match (h 12.30) fra Parma e Napoli e la sfida del pomeriggio Genoa-Crotone verranno entrambe su DAZN, mentre Sky Sport Serie A avrà l’esclusiva di Sassuolo-Cagliari alle 18 e Juventus-Sampdoria alle 20.45, oltre al monday night del 21 settembre fra Milan e Bologna, sempre alle 20.45, e verosimilmente su Sky Sport Serie A.

Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi

Il calendario sarà infine completato, mercoledì 30 settembre, da Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia che hanno posticipato le proprie partite, le quali saranno visibili su Sky, con canali assegnati in base agli orari.

Il programma delle partite e come vederle in tv e streaming:

1A GIORNATA ANDATA

19/09/2020 Sabato 18.00 Fiorentina-Torino Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

19/09/2020 Sabato 20.45 Hellas Verona-Roma DAZN1 (209 della piattaforma Sky), DAZN,

20/09/2020 Domenica 12.30 Parma-Napoli DAZN1 (209 della piattaforma Sky), DAZN

20/09/2020 Domenica 15.00 Genoa-Crotone DAZN1 (209 della piattaforma Sky), DAZN

20/09/2020 Domenica 18.00 Sassuolo-Cagliari Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

20/09/2020 Domenica 20.45 Juventus-Sampdoria Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

21/09/2020 Lunedì 20.45 Milan-Bologna Sky Sport Serie A, Sky Go, Now Tv

30/09/2020 Mercoledì (orario ancora da definire) Benevento-Inter Sky

30/09/2020 Mercoledì (orario ancora da definire) Lazio-Atalanta Sky

30/09/2020 Mercoledì (orario ancora da definire) Udinese-Spezia Sky

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse