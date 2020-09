Rugby, Challenge Cup 2020: Bristol batte Bordeaux al supplementare e vola in finale

Ci sono voluti i tempi supplementari per decretare la prima finalista della Challenge Cup di rugby 2020. Al termine di una sfida davvero molto equilibrata il Bristol è riuscito a spuntarla per 37-20 sul Bordeaux, agguantando così l’ultimo atto. I tempi regolamentari si erano conclusi sul 20-20: prima frazione in favore dei transalpini, nella seconda rimonta dei britannici che erano passati addirittura al comando prima della meta francese che era valsa il pareggio. Da lì in poi solo una squadra in campo nell’extra time: addirittura di 17-0 il parziale.





Foto: LM/LPS/Massimiliano Carnabuci