Roland Garros 2020: Jasmine Paolini al secondo turno, sconfitta Aliona Bolsova in due set con brivido finale

Jasmine Paolini si qualifica al secondo turno del Roland Garros 2020 e pone le basi per la più interessante situazione a livello Slam del tennis femminile italiano, che porta tutte le azzurre che poteva portare oltre il primo turno (stante la presenza del derby Trevisan-Giorgi). La toscana sconfigge con merito per 6-4 6-3 la spagnola Aliona Bolsova, ed è ora attesa dal difficile test Petra Kvitova: la ceca ha superato per 6-3 7-5 la francese Oceane Dodin sul Court Philippe Chatrier. L’Italia non portava tre giocatrici al secondo turno dal 2015, quando furono in quattro a presenziare, con Sara Errani che poi si spinse fino ai quarti.

Sul Court 3 si comincia in ritardo, come del resto ovunque tranne che sul centrale, a causa della pioggia: dopo un paio d’ore, però, il via arriva. E parte meglio Bolsova, con il break a 15 che però viene subito recuperato da Paolini. L’azzurra riesce a essere spesso propositiva, anche se quasi mai i game arrivano i vantaggi e, se ci arrivano, si allungano di poco. L’azzurra toglie ancora il servizio alla spagnola sul 4-3, ha un set point sul 5-3 che spreca con un rovescio fuori, subisce di nuovo il break, ma nel decimo game riesce a involarsi e, con uno schiaffo al volo di dritto dopo uno scambio ben girato, a portare a casa il 6-4.

Il secondo parziale sembra volare con buona facilità per Paolini, che prima scappa via sul 3-0, poi resiste a un game difficile di 20 punti e trova il doppio break, quindi giunge facilmente sul 5-0. La toscana va a servire per il match sul 5-1, ma spreca entrambe le occasioni di chiudere subito e deve tornare a battere per chiudere sul 5-3. In questo caso, però, la questione si risolve più rapidamente: gioco vinto a 15 e in un’ora e 14 minuti arriva il passaggio del turno, il primo in carriera in uno Slam.

Importante la differenza nel conto vincenti-errori gratuiti (26-16 Paolini, 20-21 Bolsova), a dimostrare una parte dei miglioramenti dell’azzurra, sempre più in grado, a questo livello, di saper impostare lo scambio e di portarlo dalla propria parte. Il 61% di punti vinti sulla prima, una percentuale non enorme, viene compensato da un valido 56% sulla seconda.

Foto: LaPresse