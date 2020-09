Roland Garros 2020: i match della giornata. Berrettini e Mager in campo, prima per Djokovic, Tsitsipas e Pliskova

Nonostante il pericolo pioggia che incombe su Parigi, il programma del Roland Garros va avanti per la sua strada. La terza giornata sulla terra rossa francese prevede come piatto forte il debutto del numero 1 al mondo Novak Djokovic: per il serbo sarà una prima uscita abbastanza morbida sul terreno del Philippe-Chatrier contro lo svedese di origine etiope Mikael Ymer. A seguire anche la ‘prima’ di Denis Shapovalov, fresco di ingresso in top 10, che se la vedrà con un Gilles Simon non proprio al massimo della forma.

Il Suzanne-Lenglen verrà invece inaugurato da Matteo Berrettini. Il portabandiera azzurro ha un cliente potenzialmente scomodo in Vasek Pospisil, ma il canadese non è proprio a suo agio sulla terra battuta: in carriera può vantare un poco invidiabile score di una sola vittoria in 19 partite, risalente alla Coppa Davis 2011 contro Julio Cesar Campozano, al massimo numero 197 al mondo. Di seguito una partita apparentemente facile per Stefanos Tsitsipas, ma che può presentare qualche insidia nascosta. Jaume Munar non è sicuramente sui livelli del greco, ma due anni fa su questi campi riuscì a battere un David Ferrer ormai in declino e perse in tre set onorevoli con Djokovic.

Sul Simonne-Mathieu si apre invece il torneo di Andrey Rublev. Il vincitore di Amburgo incrocerà la racchetta con Sam Querrey, con cui ha uno storico di due successi ed una sconfitta. Negli ultimi due precedenti a Winston-Salem e Adelaide vinse il numero 12 al mondo, che vorrà cancellare l’unico confronto in uno Slam quando perse tre set a zero sull’erba di Wimbledon. Promette bene anche la sfida tra Roberto Bautista Agut e Richard Gasquet: lo spagnolo parte avanti visti anche i precedenti (6-2 lo score) ma l’ex enfant prodige del tennis francese vorrà tentare uno degli ultimi colpi di coda della sua carriera.

Fra le donne è da notare l’esordio di Karolina Pliskova, che torna in campo dopo il ritiro in finale degli Internazionali d’Italia. La ceca inaugurerà la giornata al Philippe-Chatrier contro la qualificata Mayar Sherif in un match apparentemente tranquillo. La vincitrice degli ultimi Australian Open Sofia Kenin andrà invece in scena al Lenglen, dopo Berrettini e prima di Tsitsipas, contro la russa (ed ex italiana) Liudmila Samsonova. Terza top 10 del seeding a debuttare in giornata è Aryna Sabalenka contro l’americana Jessica Pegula. Incontro a senso unico per il ranking, ma ad agosto a festeggiare fu la tennista a stelle e strisce. Da evidenziare anche il debutto di Jelena Ostapenko, vincitrice dell’edizione 2017, contro Madison Brengle.

Sono due gli italiani impegnati in questa giornata: oltre Berrettini, di cui abbiamo già parlato, è il turno di Gianluca Mager. Il 26enne nativo di Sanremo non parte con i favori del pronostico contro Dusan Lajovic, ma vorrà sicuramente giocarsela con le unghie e con i denti al cospetto del numero 24 al mondo sul campo numero 9.

Foto: LaPresse