Roland Garros 2020, Damir Dzumhur escluso per la positività del suo allenatore. Il tecnico: “Uno scandalo!”

Un grande caos. Prima che tutto abbia inizio, le polemiche non mancano al Roland Garros, che quest’oggi prende il via per il torneo di qualificazione al tabellone principale. I problemi causati dal Covid-19 non sono di poco conto e non riguardano solo una Francia condizionata dall’alto numero di contagi. Come aveva rivelato ieri pomeriggio Marca, almeno quattro giocatori sarebbero risultati positivi ai test d’ingresso al torneo.

I nomi erano quelli quelli dell’uzbeko Denis Istomin, lo statunitense Ernesto Escobedo, il serbo Pedja Kristin e lo spagnolo Bernabé Zapata, cancellati infatti dal tabellone senza però una spiegazione apparente da parte dell’organizzazione. Pertanto, la testata iberica ha ipotizzato che vi fosse un nesso, oltre al fatto che si paventava la positività di 15 tenniste contagiate. Nelle ore successive poi è arrivata l’esclusione del bosniaco Damir Dzumhur, il quale ha poi chiarito di essere stato estromesso per la positività del suo allenatore Petar Popovic, che però in un’intervista a l’Equipe si dice assolutamente sicuro di non poter essere positivo in quanto già contagiato dal Coronavirus lo scorso luglio.

“Ho superato 20, 25 test tra gli USA, l’Italia e anche qui a Parigi, dove siamo arrivati sei giorni fa. Tuttavia siccome ho già contratto il virus due mesi e mezzo fa, può darsi che ci siano degli anticorpi che possano ancora far risultare il mio test positivo”, ha affermato Popovic al quotidiano transalpino, aggiungendo: “Se la stessa cosa che è capitata a me fosse capitata a Nadal, gli avrebbero fatto un secondo o anche un terzo test per verificare. E’ un grande scandalo!”. Il tecnico pensa di essere un falso positivo e vorrebbe avere l’opportunità di rifare il test, ma ciò non gli è stato concesso e a pagare il prezzo è stato anche il giocatore.

Da par suo, il Dott Montalvan, medico della FFT responsabile di tutti i controlli sanitari, ha informato l’allenatore serbo-francese che i suoi risultati fossero al limite della positività, e che quindi hanno dovuto impiegare diverse ore prima di potersi esprimere. La decisione tuttavia è stata presa senza eseguire un secondo test. Nello stesso tempo, l’ufficio stampa del torneo ha comunicato nella serata di domenica la conferma che due giocatori iscritti alle qualificazioni siano risultati positivi al test per il COVID-19 e altri tre siano stati esclusi dalla competizione per aver avuto stretti contatti con un allenatore contagiato.

Foto: LaPresse