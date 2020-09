Ranking WTA (14 settembre): Barty sempre numero 1, Osaka torna terza dopo gli US Open. Camila Giorgi al 69° posto, miglior italiana

Come sempre accade dopo ogni torneo dello Slam, anche se in questo caso con la particolarità della classifica parzialmente bloccata a causa del sistema che la regolerà fino a fine anno, il ranking WTA prende una piega decisamente diversa rispetto a due settimane fa in funzione dei risultati degli US Open.

Nella top ten, in verità, si registra un solo, fragoroso movimento: quello della scalata di Naomi Osaka. Dal momento che la giapponese aveva perso agli ottavi nel 2019, il suo guadagno è abbastanza importante da farla tornare sul podio, alle spalle dell’australiana Ashleigh Barty e della rumena Simona Halep, guadagnando sei posizioni e facendone perdere una a tutte quelle che le si trovavano davanti. Per l’altra finalista, la bielorussa Victoria Azarenka, sono 13 i posti guadagnati. Altri guadagni di rilievo: +16 per l’americana Jennifer Brady (numero 25), +38 per la sua connazionale Shelby Rogers (numero 55), +30 per la rumena Patricia Maria Tig (numero 58), +105 per la canadese Eugenie Bouchard (numero 167). Le due statunitensi sono rispettivamente arrivate in semifinale e ai quarti a Flushing Meadows, Tig e Bouchard hanno disputato la finale a Istanbul, vinta dalla rumena.

RANKING WTA

1 Ashleigh Barty (AUS) 8717

2 Simona Halep (ROU) 6355

3 Naomi Osaka (JPN) 5780 (+6)

4 Karolina Pliskova (CZE) 5205 (-1)

5 Sofia Kenin (USA) 4700 (-1)

6 Elina Svitolina (UKR) 4580 (-1)

7 Bianca Andreescu (CAN) 4555 (-1)

8 Kiki Bertens (NED) 4335 (-1)

9 Serena Williams (USA) 4080 (-1)

10 Belinda Bencic (SUI) 4010

Per quanto riguarda il capitolo italiane, la prima è ancora Camila Giorgi, che con il secondo turno a New York risale di 5 posizioni, trovandosi così al numero 69. Ne cede invece due Jasmine Paolini, ora numero 99. Al 128° posto, con un guadagno di 16, c’è Elisabetta Cocciaretto, protagonista a Praga con la finale del 125K ceco. Bene anche Jessica Pieri: la ventitreenne lucchese risale alla posizione 287.

LE MIGLIORI 10 ITALIANE

69 Camila Giorgi 930 (+5)

99 Jasmine Paolini 707 (-2)

128 Elisabetta Cocciaretto 549 (+16)

149 Sara Errani 446 (+2)

155 Giulia Gatto-Monticone 432 (+1)

158 Martina Trevisan 429 (-5)

193 Martina Di Giuseppe 339

287 Jessica Pieri 209 (+25)

300 Martina Caregaro 195 (-7)

315 Stefania Rubini 176 (-8)

