Quanti soldi ha guadagnato Dominic Thiem vincendo gli US Open 2020? Tutto il montepremi: cifra milionaria

Dominic Thiem ha vinto gli US Open 2020, secondo Slam di questa tormentata stagione di tennis. L’austriaco ha conquistato il successo sul cemento di New York, sconfiggendo il tedesco Alexander Zverev al termine di una finale tiratissima e molto combattuta. Il 27enne si è imposto in cinque set, dopo una sontuosa rimonta che lo ha visto trionfare per 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(6). Il nativo di Wiener Neustadt ha conquistato un titolo Slam per la prima volta in carriera, dopo aver perso ben tre finali negli ultimi tre anni: Roland Garros nel 2018 e nel 2019 contro Rafael Nadal, Australian Open 2020 contro Novak Djokovic.

L’apoteosi nella Grande Mela ha permesso a Dominic Thiem di portarsi a casa un montepremi di lusso. Quanti soldi ha guadagnato l’austriaco grazie al sigillo di stanotte? Il gruzzolo è consistente: 3 milioni di dollari (circa 2,53 milioni di euro). Alexander Zverev si è invece dovuto accontentare di 1,5 milioni di dollari (circa 1,27 milioni di euro) per aver perso la finale.

Foto: Lapresse