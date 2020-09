Pentathlon, Campionati Italiani junior Roma 2020: dopo la scherma in testa Giorgio Malan

A Roma oggi sono scattati i Campionati Italiani junior di pentathlon moderno con la disputa della prova di scherma per la competizione maschile: in testa, con due stoccate di margine sui più immediati inseguitori, c’è Giorgio Malan. Oggi si assegnerà il titolo con la disputa di tutte le altre prove.

CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE

1 MALAN Giorgio Fiamme Azzurre 285

2 DEGUCHI Nicolas Sabinavis 271

3 LI VOLSI Jacopo Maria Fiamme Oro 264

4 MICHELI Giorgio Fiamme Oro 243

5 ALESSANDRO Federico Avia Pervia 236

6 VENTRICINI Edoardo PM Ippocampo 229

7 FREZZA Stefano One For Five 222

8 TROMBONI Emanuele Fiamme Oro 215

9 GIOIA Luca Cinque per Tutti 215

10 BUGATTELLI Joy Futura Pesaro 215

11 TORALDO Amedeo Athlion Roma 215

12 PETRACCI Gabriele Guidonia 208

13 BOVENZI Matteo Area 51 208

13 CAPUANO Simone Fiamme Oro 208

13 MALOMO Lorenzo Cinque per Tutti 208

16 AGABITI Marcovalerio Fiamme Oro 201

16 LANDI Matteo Aprilia 201

16 PENNACCHINI Alessandro Cinque per Tutti 201

19 BRUSCOLINI Francesco Futura Pesaro 194

19 CHUMACERO Francesco Fiamme Oro 194

19 MARINI Andrea Cinque per Tutti 194

19 ROMANI Andrea PM Ippocampo 194

19 SALA Matteo Avia Pervia 194

24 VENTURELLI Riccardo Avia Pervia 187

25 AGOSTINELLI Lorenzo PM Ippocampo 180

26 CUTINI CALISTI Daniele Fiamme Oro 180

27 SERRECCHIA Alessandro PM Ippocampo 180

28 STRAFFI Davide Athlion Roma 173

29 DALLA VEDOVA Arturo Athlion Roma 173

30 MAZZOLI Luca Futura Pesaro 152

31 TAPPA Filippo Sabina 145

32 CIARLATANI BYRA Alessio Kings & Queens 138

33 BONSEMBIANTE Massimo Life 0 RIT.

33 CIOCAIANU Sebastian Adria Gabbiano 0 RIT.

Loading...

Loading...

CLASSIFICA A SQUADRE MASCHILE

1 Fiamme Oro 722

2 Cinque per Tutti 624

3 Avia Pervia 617

4 PM Ippocampo 603

5 Athlion Roma 561

5 Futura Pesaro 561

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIPM