Pentathlon, Campionati Italiani junior Roma 2020: dopo la scherma in testa Alice Rinaudo

A Roma ieri sono scattati i Campionati Italiani junior di pentathlon moderno con la disputa della prova di scherma per la competizione femminile: in testa, con tre stoccate di margine sulle più immediate inseguitrici, c’è Alice Rinaudo. Oggi si assegnerà il titolo femminile e scatterà la gara maschile con la prova di scherma.

CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE

1 RINAUDO Alice Fiamme Oro 292

2 LOPEZ Maria Lea Carabinieri 271

3 MONTECCHIA Ludovica Aeronautica Militare 271

4 MARCHETTI Alessia Farapentathlon 257

5 CALDERARO Margherita Andromeda 257

6 MICHELI Elena Carabinieri 250

7 PETRICCA Agnese Farapentathlon 243

8 MERCURI Maria Beatrice Fiamme Oro 243

9 ALESSANDRI Giulia Life 243

10 AGAZZOTTI Giorgia Avia Pervia 229

11 TRIGGIANI Elisa Fonte Nuova 229

12 CICIANI Gaia Elite 222

13 COSTANTINI Francesca Il Postiglione 215

14 BALDASSARRE Maria Celeste Fiamme Oro 215

15 FORTI Sara Nice 55 201

16 GIANCAMILLI Chiara Pentafiano 194

17 ROSSETTO Emma Avia Pervia 194

18 STRAFFI Martina Flaminio 187

19 RONDANA Chiara Torino 187

20 CALCAGNO Elena Torino 187

21 LO GIUDICE Jasmin Cinetica 187

22 BOUVET Micol Athlion Roma 180

23 BAGAGLINI Giulia Fiamme Oro 180

24 CONVERTINI Sara Futura Pesaro 180

25 TRANQUILLI Giorgia Farapentathlon 180

26 SALA Elisa Avia Pervia 166

27 MONTELEONE Michelle Feronia 166

28 CESANO Giulia Torino 152

29 SOZZI Nikola Futura Pesaro 152

30 CASCIARO Giulia Montegranaro 152

31 MASI Michela Il Postiglione 145

— DE CESARIS Claudia Elite RIT.

— PELLE Sophia Galassia RIT.

CLASSIFICA A SQUADRE FEMMINILE

1 Fiamme Oro 750

2 Farapentathlon 680

3 Avia Pervia 589

4 Torino 526

Foto: FIPM