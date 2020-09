Paratriathlon, i Campionati Mondiali 2021 si terranno all’Idroscalo di Milano

Notizia di grande importanza per lo sport italiano: i Mondiali di Paratriathlon del 2021 sono stati assegnati al nostro Paese e si disputeranno all’Idroscalo di Milano. La candidatura tricolore è stata premiata nel corso del Board esecutivo che ha assegnato la rassegna iridata all’organizzazione italiana. Dopo il grande lavoro svolto in occasione delle World Paratriathlon Series di Iseo e Milano e l’annullamento Mondiale 2020 già assegnato all’Italia, la nostra Federazione Triathlon può annunciare nuovamente un successo atteso ma non scontato.

“Attendevamo questa notizia, anche se non era affatto scontato che toccasse all’Italia organizzare l’edizione 2021 dei Mondiali di Paratriathlon – spiega Luigi Bianchi, presidente della Federazione Italiana Triathlon nel comunicato ufficiale – la FITRI e il team di Eco Race coordinato da Luca Lamera e Matteo Annovazzi si apprestano a riavviare i lavori di organizzazione del più prestigioso e partecipato evento di Paratriathlon che si disputerà nella stagione che culminerà con i Giochi Paralimpici di Tokyo, rinviati, come ormai ben noto, al prossimo anno. Questo risultato rappresenta l’ennesima testimonianza della credibilità e dell’autorevolezza raggiunte dalla Federazione Italiana Triathlon in ambito internazionale oltre ad essere segnale tangibile della consistenza e della qualità raggiunte dal Paratriathlon tricolore è per questo che devo ringraziare tutto il settore Paratriathlon per il lavoro quotidiano svolto che ha portato ad una tangibile e costante crescita che ci ha permesso di ottenere ottimi risultati sul campo gara oltre ad avere un riconoscimento mondiale anche in relazione all’organizzazione di gare internazionali”.

Foto: Valerio Origo