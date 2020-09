Nuoto, cinesi in evidenza ai campionati nazionali: Zhang Yufei vola sotto i 53″ nei 100 stile libero

I campionati di nuoto cinese entrano nel vivo e regalano grandi tempi. Zhang Yufei stabilisce subito il nuovo primato nazionale nei 100 metri stile libero femminili. Con il tempo di 52,90, la ventiduenne diventa la prima donna cinese a nuotare la distanza sotto i 53 secondi. Lima così 23 centesimi di secondo dal precedente primato che Pang Jiaying aveva stabilito nel 2009 in 53,13.Ai Giochi Asiatici del 2018 conquistò l’oro nei 200 metri farfalla e l’argento nei 100 metri. Ai Mondiali di Gwangju si è piazzata al 13° posto nei 100 farfalla e al 26° nei 200. Tempo realizzato tra l’alto in semifinale e che quindi può ancora essere migliorato in finale.

Altro record nazionale quello della 18enne Wang Jianjiahe nelle batterie dei 1500 metri stile libero femminili. Wang ha toccato la piastra in 15’45″59, suo personal best di sempre. Il tempo va ad abbassare il suo precedente record di 15’46″69,. Wang Jianjiahe lo scorso anno ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Gwangju dietro Quadarella e Kohler.

Infine Yu Hexin nelle batterie dei 50 stile libero maschili ha migliorato il primato nazionale portandolo a 21″79. Cancellato il 21″91 dell’ex campione mondiale dei 100 sl di Kazan, in precedenza squalificato per doping.

