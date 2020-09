Musetti-Wawrinka oggi, Internazionali d’Italia: orario, programma, tv, streaming

L’esordio in un tabellone principale di un Masters 1000, per Lorenzo Musetti, arriva nella sua patria, l’Italia. Al Foro Italico di Roma, il diciottenne di Carrara trova subito un ostacolo molto duro: si tratta infatti di Stan Wawrinka, tre volte vincitore Slam e alla ricerca della forma per questa breve stagione sul rosso.

Lo svizzero, che al Foro Italico ha raggiunto la finale nel 2008 e la semifinale nel 2015, bagnerà dunque l’esordio di uno dei giovani più interessanti del panorama italiano, che si è qualificato sconfiggendo in sequenza lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, l’argentino Leonardo Mayer e il connazionale (e amico) Giulio Zeppieri, dal quale è separato da soli tre mesi (di dicembre 2001 il pontino, di marzo 2002 il carrarino). Quello che arriva sul Centrale romano è un Wawrinka che, a 35 anni, non appare al massimo della forma: ha scelto di giocare in Europa anziché negli Stati Uniti, disputando due Challenger a Praga, vincendo (a fatica) il primo e ritirandosi senza disputare i quarti nel secondo. Musetti, che possiede un bel rovescio a una mano, sfida uno dei maestri, se non il maestro assoluto, di questo colpo nell’intero circuito ATP.

Il match tra Lorenzo Musetti e Stan Wawrinka, valido per il primo turno della versione Masters 1000 degli Internazionali d’Italia 2020, si disputerà come secondo della sessione serale, e dunque non prima delle 20:45, in ogni caso dopo l’incontro tra la spagnola Garbine Muguruza e l’americana Sloane Stephens. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e SuperTennis (nell’ambito dell’accordo per cui ciascuna emittente può trasmettere una partita della sessione serale di cui non possiede i diritti completi), oltre che in streaming su Sky Go. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta del match, per non perdersi davvero nulla.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2020, MUSETTI-WAWRINKA: PROGRAMMA

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE

Ore 20:45 (circa) Lorenzo Musetti (ITA) (Q)-Stan Wawrinka (SUI) (10)

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2020, MUSETTI-WAWRINKA: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport e SuperTennis

DIRETTA STREAMING – Sky Go e Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse