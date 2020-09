MotoGP TV8, GP Catalogna 2020: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche

Appuntamento fissato quest’oggi alle ore 14.10 per l’inizio delle qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2020, valido come ottava tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Si profila un sabato come di consueto molto intenso ed estremamente importante in ottica gara, alla luce dell’incredibile equilibrio di fondo che contraddistingue quest’anno la classe regina del Motomondiale su tutti i circuiti. Andrea Dovizioso dovrà limitare i danni oggi sul giro secco con la Ducati per provare a difendere la leadership del campionato dagli attacchi delle Yamaha di Maverick Vinales e Fabio Quartararo oltre alla Suzuki di un Joan Mir in grande crescita. Fari puntati per gli appassionati italiani anche su Franco Morbidelli, Valentino Rossi e Francesco Bagnaia, tutti a caccia di un buon risultato in prova per poi provare ad attaccare il podio domani.

Le qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2020 saranno trasmesse in diretta tv Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming dell’evento sarà visibile su Sky Go, NowTV e DAZN. Sarà possibile seguire le prove ufficiali catalane in chiaro su TV8, che proporrà a partire dalle ore 15.50 una sintesi di tutte e tre le classi. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta integrale delle qualifiche con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento della caccia all’ottava pole position dell’anno in MotoGP. Di seguito la programmazione televisiva completa del sabato del Gran Premio di Catalogna 2020 per il Motomondiale:

PROGRAMMA QUALIFICHE GP CATALOGNA 2020 MOTOGP

La programmazione in differita di TV8/HD

Sabato 26 settembre

ore 15.50, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD

Sabato 26 settembre

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

