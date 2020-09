MotoGP, GP Catalogna 2020: orario d’inizio e come vedere in tv FP3, FP4 e qualifiche

Oggi sabato 26 settembre si disputano le qualifiche del GP di Catalogna 2020, ottava tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. Oggi viene messa in palio la pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani. Il time attack pomeridiano si svolgerà sull’asciutto e sotto un sole pieno, con temperature di fine estate.

Fabio Quartararo, Franco Morbidelli e Maverick Vinales hanno fatto vedere buone cose nella giornata di ieri in sella alle loro Yamaha, ma attenzione anche a un buon Valentino Rossi e a Joan Mir, mentre Andrea Dovizioso e Francesco Bagnaia sono in difficoltà con le Ducati a causa di un grip molto scarso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari delle qualifiche del GP di Catalogna 2020, otava tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e su Now TV oltre che su DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, in differita tv su TV8. Prima delle qualifiche si disputeranno anche le prove libere 3 (determinanti per definire i dieci centauri ammessi direttamente al Q2) e i trenta minuti della FP4.

CALENDARIO QUALIFICHE GP CATALOGNA MOTOGP 2020: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 26 SETTEMBRE:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

11.00-12.00 F1, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, qualifiche

13.00-13.15 Moto3, qualifiche

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.00-15.00 F1, qualifiche

14.10-14.25 MotoGP, qualifiche 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifiche 2

15.10-15.25 Moto2, qualifiche 1

15.35-15.50 Moto2, qualifiche 2

QUALIFICHE GP CATALOGNA MOTOGP 2020: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle prove libere della MotoGP.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle prove libere di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle prove libere di tutte le classi.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere 2 della MotoGP alle ore 16.10, 19.30, 23.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle prove libere di tutte le classi.

Differita tv delle qualifiche su TV8 dalle ore 15.50.

