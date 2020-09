Reyer Venezia-Lucca, semifinale Supercoppa Italiana basket femminile: orario, tv, programma, streaming

Dopo i due giorni dei quarti di finale, si arriva al sabato, che è dedicato alle semifinali della Supercoppa Italiana. Il PalaRomare di Schio apre le proprie porte con la sfida tra Umana Reyer Venezia e Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca.

La formazione allenata da Giampiero Ticchi ha superato nei quarti l’Use Scotti Rosa Empoli per 84-67, ma ne ha incontrato una resistenza assai fiera, soprattutto per mano di Florencia Chagas, in prestito da quel Famila che è anche title sponsor della Supercoppa. Oltre alla nuova arrivata Yvonne Anderson, per la Reyer si è confermata su alti livelli Martina Bestagno, quest’anno insignita del ruolo di capitana. Lucca, invece, dopo aver dominato per 35 minuti contro San Martino di Lupari, ha rischiato di subire la rimonta del Fila, pur nell’eccellente partita d’esordio con il club toscano di Francesca Russo e nella capacità di saper interpretare i momenti decisivi di Alessandra Orsili.

Loading...

Loading...

La semifinale tra Umana Reyer Venezia e Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca inizierà alle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su LBF TV, la piattaforma apposita della LegaBasket Femminile, che per quest’occasione è disponibile a titolo gratuito.

VENEZIA-LUCCA, SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA 2020: PROGRAMMA

SABATO 26 SETTEMBRE

Ore 17:00 Umana Reyer Venezia-Gesam Gas e Luce Lucca

VENEZIA-LUCCA, SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA: STREAMING

DIRETTA STREAMING – LBF TV

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo