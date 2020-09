MotoGP, Francesco Bagnaia: “La gamba è ok e ho ottimo feeling con la moto, domani confido su un buon passo”

Dopo aver appoggiato la stampella Francesco “Pecco” Bagnaia può sorridere a piena ragione dopo le qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2020 della MotoGP. Il portacolori del team Ducati Pramac, nonostante la fresca operazione, ha saputo centrare il sesto crono nella Q2 odierna, andando a centrare una seconda fila quasi insperata in vista della gara di domani. Per l’ex campione del mondo della Moto2 questo risultato diventa davvero importante specialmente pensando alla prova di domani che si annuncia quanto mai dura e combattuta.

“Ho realizzato una giornata davvero importante – spiega ai microfoni di Sky Sport – Già ieri avevo avuto alcuni riscontri positivi. Prima di tutto ho provato a capire quali fossero le mie reali condizioni. Volevo rendermi conto di come stessi con la gamba. Devo dire che non era tutto perfetto, ma oggi le cose sono cambiate. Ho capito subito che avrei potuto concentrarmi solamente sulla guida e non pensare alle mie condizioni fisiche. Potevo spingere senza problemi ed è stato così lungo tutto il corso della giornata. Nella FP3 ho trovato subito un time attack di spessore, davvero sorprendente per quelle che erano le premesse. A quel punto ho preso ancor più fiducia. Nella FP4 procedevo bene, ho trovato i miei crono senza fatica e ho capito che anche sul passo sono competitivo. Non ho compiuto troppi giri per non sforzare troppo la gamba infortunata ma sono ok. Non siamo ai livelli delle Yamaha ma penso che ce la potremo giocare con le Suzuki. La pista ha tantissimo grip ed è davvero incredibile, aiuta moltissimo a livello di frenata e uscita di curva”.

Foto: Valerio Origo