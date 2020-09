MotoGP, Fabio Quartararo: “Una vittoria importante per il morale e la nostra squadra”

Una vittoria importantissima per Fabio Quartararo nel GP della Catalogna, ottavo round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato iberico il transalpino ha ritrovato il gusto del successo, imponendosi davanti alla coppia Suzuki formata dagli spagnolo Joan Mir ed Alex Rins. Una prestazione solida del transalpino che, dopo aver trascorso un periodo piuttosto complicato, ha centrato un riscontro importante per il morale e la convinzione in sé. Risultato,ovviamente, fondamentale anche per la lotta iridata, visto che Quartararo ora è in testa alla classifica generale del campionato della classe regina a quota 108 punti, otto in più di Mir e 18 in più di Vinales. Quarto ora Andrea Dovizioso (84 punti) per via dello zero di oggi a causa dell’incidente nel primo giro.

“Alla fine ho sofferto tanto con le gomme. Sapevo che le Suzuki nella seconda parte di gara, quando c’è più grip, vanno forte. Io non sono partito benissimo, ma poi sono riuscito a trovare il mio ritmo. Quando completo dei sorpassi con questa decisione in frenata, significa che il set-up funziona. Questo mi ha dato fiducia e mi ha permesso di conquistare una vittoria che fa bene a me stesso e a tutta la squadra“, le parole a caldo del centauro francese della Yamaha Petronas.

Foto: Imanol Lavcor / Shutterstock.com