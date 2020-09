MotoGP, Fabio Quartararo: “Giornata molto positiva, domani potremo fare anche meglio”

Giornata dai due volti per Fabio Quartararo nel venerdì del Gran Premio di Catalogna 2020 di MotoGP. Il francese del team Yamaha Petronas infatti ha concluso al vertice la prima sessione del mattino, mentre al pomeriggio (anche per colpa di un fortissimo vento) ha forzato in maniera minore, concludendo senza migliorare e chiudendo con un sesto posto complessivo tutto sommato tranquillo.

Nel complesso il nativo di Nizza si dice molto soddisfatto al termine della giornata, come conferma alla Gazzetta dello Sport: “E’ stato un venerdì molto positivo, ho fatto un bel tempo nella FP1 e usato le gomme usate nella FP2, con un ottimo passo. Sono soddisfatto, sono andato bene, credo che sabato si possa scendere con i tempi: il rettilineo lungo non ci favorisce, ma abbiamo anche tante curve veloci che vanno bene per noi. C’è poco grip e con la M1 devi adattarti: se non lo fai velocemente perdi anche un secondo”.

Fabio Quartararo chiude la sua analisi parlando della Ducati, grande delusione di giornata.“Qui pare che loro fatichino, ma erano attardati pure a Misano: lì, a parte Bagnaia non ho recuperato troppi punti, qui credo che si possa provare a vincere e bisogna assolutamente fare una buona gara”.





Foto: LaPresse