Motocross, GP Lombardia 2020: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Ci avviamo ad ampi passi verso il secondo trittico italiano del Mondiale motocross 2020. Dopo le tre gare di Faenza, infatti, MXGP e MX2 sbarcano a Mantova per tre prove in una settimana, da vivere tutte d’un fiato. Si inizierà domenica 27 settembre con il Gran Premio di Lombardia quindi mercoledì 30 settembre toccherà al Gran Città di Mantova, prima della chiusura con il Gran Premio d’Europa di domenica 4 ottobre.

In sette giorni, quindi, saranno in scena sei manche che potrebbero decidere il Mondiale MXGP. Si incomincerà, come detto, con il Gran Premio di Lombardia, nono appuntamento di una stagione quanto mai vibrante. In vetta alla classifica generale troviamo il nostro Tony Cairoli, pienamente a caccia del decimo titolo iridato con 285 punti, contro i 278 di Tim Gajser, campione del mondo in carica, ed i 263 di Jeffrey Herlings che, prima dell’infortunio, sembrava poter dominare la scena. L’assenza dell’olandese ha riscritto ogni scenario, per cui Cairoli e Gajser faranno di tutto per allungare in classifica in questo trittico italiano e togliere dalla lotta il giovane oranje.

IN TV – Il Gran Premio di Lombardia di motocross sarà trasmesso nella sua interezza su Eurosport Player in streaming e Eurorosport 2 (211). OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo della prima gara del trittico mantovano.

PROGRAMMA GP LOMBARDIA 2020 – MOTOCROSS

Domenica 27 settembre

ore 12.15 Gara-1 MX2

ore 13.15 Gara-1 MXGP

ore 15.10 Gara-2 MX2

ore 16.10 Gara-2 MXGP

Foto: Valerio Origo