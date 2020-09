Milan-Shamrock Rovers oggi, Europa League: orario, tv, programma, probabili formazioni

Siamo arrivati ufficialmente all’avvio della Europa League 2020-2021 con Shamrock Rovers-Milan come piatto forte del secondo turno preliminare della seconda coppa continentale per club, in programma questa sera, giovedì 17 settembre. Il club rossonero, che grazie al sesto posto in classifica della scorsa stagione si è qualificato ai turni preliminari di Europa League, debutterà su alle ore 20:00 contro la compagine irlandese.

In caso di successo (la gara sarà secca) i ragazzi di mister Pioli dovranno affrontare giovedì 24 settembre a San Siro la squadra vincitrice del confronto tra i norvegesi del Bodø Glimt ed i lituani dello Zalgiris Vilnius. Se arrivasse una ulteriore vittoria, il Milan scenderà in campo giovedì 1 ottobre per i play-off che daranno il pass, eventualmente, alla fase a gironi del torneo. A decretare l’avversario saranno i sorteggi, che si terranno il 18 settembre a Nyon, in Svizzera.

IN TV – Shamrock Rovers-Milan si potrà seguire in esclusiva in streaming su DAZN. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’esordio dei rossoneri in Europa League.

PROGRAMMAZIONE PRELIMINARI EUROPA LEAGUE 2020-2021

Giovedì 17 settembre – secondo turno di qualificazione

Ore 20:00, Shamrock Rovers v AC Milan

PROBABILI FORMAZIONI

SHAMROCK ROVERS (3-4-3) – Mannus; Grace, Lopes, Callan; Finn, O’Neill, McEneff, Lafferty; Burke, Greene Marshall, Byrne.

MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Castillejo; Ibrahimovic.

