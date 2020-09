LIVE Cecchinato-Edmund 3-6 7-6 6-2, Internazionali d’Italia in DIRETTA: il siciliano vince in rimonta e affronterà Krajinovic ai sedicesimi di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.17 Grazie per averci seguito durante tutto l’arco di questa lunga diretta live, buon proseguimento di serata a tutti i lettori di OA Sport.

22.15 Domani l’azzurro affronterà ai sedicesimi il serbo Filip Krajinovic.

6-2 GAME, SET, MATCH CECCHINATO, L’azzurro chiude il match in 2 ore e 15 con in mezzo 52 minuti di interruzione per pioggia.

40-0 DRITTO VINCENTE DELL’AZZURRO, TRE MATCH-POINT!

30-0 Lungo-linea vincente di Cecchinato!

15-0 Rovescio in corridoio di Edmund.

5-2 Edmund tiene il servizio, ora Cecchinato servirà per il match!

5-1 GAME A ZERO CECCHINATO! L’azzurro ora è ad un passo dal passaggio del turno!

40-0 Cecchinato domina al servizio!

4-1 BREAK CECCHINATO! Partita in discesa per l’azzurro a questo punto!

40-AD PALLA-BREAK CECCHINATO!

40-40 Cecchinato porta il game ai vantaggi e proverà a conquistare il secondo break nel terzo set.

40-30 Risposta corta di Cecchinato sulla seconda di Edmund.

30-30 Smash di Edmund.

15-30 Altro rovescio in rete del n.45 ATP:

15-15 Rovescio in rete di Edmund, il britannico sembra aver perso un po’ di lucidità.

15-0 Risposta out di Cecchinato sulla seconda di Edmund.

3-1 CECCHINATO! GAME A ZERO PER L’AZZURRO!

40-0 ACE DI CECCHINATO!

30-0 Palla corta di Cecchinato che chiama Edmund a rete per poi chiudere con il rovescio.

15-0 Cecchinato tiene la seconda.

2-1, Edmund tiene il servizio con un prima esterna vincente.

40-30 Quarto doppio fallo di Edmund in partita.

40-15 Smorzata vincente del britannico.

30-15 Dritto largo di Cecchinato.

15-15 Errore del siciliano dopo il servizio.

0-15 Dritto dell’azzurro deviato dal nastro, ora l’inerzia del match sembra andare dalla parte di Cecchinato.

2-0 CECCHINATO TIENE IL SERVIZIO!

40-30 Esce il dritto di Edmund! Palla del 2-0 Cecchinato!

30-30 Questa volta l’azzurro si lascia prendere dalla fretta e manda out il suo rovescio.

30-15 Rovescio lungo-linea vincente di Cecchinato.

15-15 Dritto in rete di Cecchinato.

15-0 Buona la prima in servizio per l’azzurro.

1-0 Errore con il dritto del britannico, BREAK CECCHINATO!

30-40 Doppia grande difesa di Cecchinato poi Edmund riesce a chiudere con il dritto.

15-40 Edmund annulla la prima con la prima di servizio.

0-40 TRE PALLE BREAK CECCHINATO!

0-30 L’azzurro costringe Edmund all’errore con il rovescio.

0-15 Doppio errore di Edmund.

9-7 SET CECCHINATO! Pareggia l’azzurro dopo 1 ora e 44 di gioco!

8-7 Altro rovescio difensivo lungo di Edmund, quarto set-point per il siciliano.

7-7 Dritto lungo dell’azzurro.

7-6 Esulta Cecchinato ma dopo il check l’arbitro chiama buono il rovescio di Edmund.

7-6 Dritto out di Edmund, terzo set-point Cecchinato!

6-6 Edmund arriva con il rovescio sulla smorzata dell’azzurro.

6-5 Edmund difende con il servizio il primo set-point.

6-4 Dritto in rete di Edmund! Due set-point Cecchinato!

5-4 Rovescio in rete del siciliano.

5-3 Scambio prolungato che si conclude con una risposta lunga del britannico!

4-3 Doppio fallo di Edmund, il terzo della sua partita, nuovo mini-break Cecchinato!

3-3 Ottima prima palla per Edmund, la risposta di Cecchinato finisce in rete.

3-2 SECONDO ACE DEL TIE-BREAK PER L’AZZURRO!

2-2 Errore di Cecchinato con il dritto, l’azzurro sciupa il mini-break.

2-1 Dritto in rete dell’azzurro dopo una traiettoria corta.

2-0 Gran risposta di rovescio di Cecchinato, mini-break!

1-0 ACE DI CECCHINATO!

6-6 Edmund tiene il servizio, tie-break!

40-15 Rovescio lungo dell’azzurro, due palle per Edmund per portare il set al tie-break.

30-15 Passante insidioso di Cecchinato ben controllato da Edmund.

15-15 Rovescio in rete di Cecchinato.

0-15 Palla corta ben giocata da Cecchinato, la risposta di Edmund è lunga.

6-5 Rovescio out di Edmund, ora il britannico servirà per salvare il set.

40-30 Cecchinato apre bene il campo e chiude con il dritto.

30-30 Lungo scambio che si chiude con un dritto lungo-linea di Edmund.

30-15 Sevizio/dritto Cecchinato.

15-15 L’azzurro ritrova subito il servizio.

0-15 Primo punto perso da Cecchinato al servizio dopo la ripresa del gioco.

5-5 Ace esterno di Edmund che tiene il servizio.

40-30 Scappa via il dritto di Edmund dopo il servizio.

40-15 Dritto lungo-linea di Edmund imprendibile per l’azzurro, due palle per il 5-5.

30-15 Rovescio lungo di Edmund.

30-0 Servizio/dritto del britannico.

15-0 Edmund apre il campo dopo la prima di servizio e costringe Cecchinato al rovescio out.

5-4 ALTRO GAME A ZERO PER L’AZZURRO!

40-0 ACE DI CECCHINATO!

30-0 Nastro benevolo sul rovescio di Cecchinato.

15-0 Dritto lungo di Edmund.

4-4 Ace di Edmund, game a zero anche per il britannico!

40-0 Rovescio lungo di Cecchinato sulla prima di Edmund.

30-0 Il britannico tiene la prima di servizio.

15-0 Servizio/dritto Edmund.

4-3 GAME A ZERO CECCHINATO! Il siciliano trova il primo ace della sua partita.

30-0 Ottima seconda palla di Cecchinato, poi preciso con il drop.

15-0 Servizio/dritto di Cecchinato, primo punto dopo 52 minuti di interruzione.

RIPARTE IL MATCH CON CECCHINATO IN BATTUTA!

21.02 Diminuisce improvvisamente l’intensità della pioggia, dopo i quattro minuti di riscaldamento si riprenderà!

20.55 Dal Foro Italico non è ancora arrivata nessuna decisione ufficiale ma con il tempo che scorre è sempre più difficile immaginarsi un rientro in campo dei giocatori.

20.47 Abbiamo superato la mezz’ora di sospensione con con la pioggia che non accenna a placarsi, si va sempre di più verso il rinvio definitivo del match.

20.41 Il giudice di sedia ha abbandonato la propria postazione.

20.40 Prima dell’interruzione si era giocato un’ora e 7 minuti con Kyle Edmund che aveva conquistato il primo set in 36 minuti.

20.37 Giocatori in attesa ma ancora nessun segnale di ripresa al momento.

20.30 La pioggia su Roma si fa sempre più intensa, la sensazione ora è che la partita possa essere definitivamente rinviata a domani.

20.24 I giocatori sono tornati negli spogliatoi mentre continua una pioggia leggera ma costante sul Pietrangeli, il terreno di gioco sembra tenere bene ma la partita non dovrebbe riprendere a breve stando agli ultimi aggiornamenti.

20.16 Adesso aumenta l’intensità della pioggia con l’arbitro che è costretto ad interrompere la partita!

3-3 Edmund tiene il servizio .

AD-40 Terzo ace della partita per il n.45 ATP.

40-40 Rovescio out di Edmund.

40-30 Dritto lungo di Edmund.

40-15 Prima centrale efficace per Edmund che costringe l’azzurro all’errore con il rovescio.

30-15 Dritto in rete di Cecchinato.

15-15 L’azzurro stecca con il rovescio.

0-15 Doppio fallo del britannico.

Edmund in battuta quando siamo arrivati all’ora di gioco.

3-2 Cecchinato tiene a trenta il turno di battuta.

40-30 Edmund incrocia sulla palla corta di Cecchinato.

40-15 Il britannico annulla il primo game-point dell’azzurro.

40-0 Dritto lungo di Edmund.

30-0 Cecchinato attacca e difende bene lo spazio.

15-0 Cecchinato tiene la prima di servizio.

2-2 Ace di Edmund, il britannico tiene a 30 il proprio turno di battuta.

40-30 Rovescio in rete di Edmund dopo un recupero in allungo del siciliano.

40-15 Dritto in rete di Cecchinato.

30-15 Sevizio/dritto di Edmund.

20.01 A differenza del campo Centrale, dove si è interrotto il match tra Stephens e Muguruza, sul Pietrangeli Edmund e Cecchinato proseguono imperterriti, per via di una pioggia non troppo intensa.

2-1 Cecchinato, l’azzurro mantiene a 30 il turno in battuta!

40-30 Prima di servizio ben giocata dall’azzurro. Palla del 2-1.

30-15 Dritto in rete di Edmund.

15-0 Rovescio out di Edmund sulla prima di Cecchinato.

1-1 Edmund tiene il servizio.

40-30 Drop-shot out di Cecchinato.

30-30 Dritto out di Edmund.

30-15 Primo doppio fallo della partita per il britannico.

19.53 Continua a piovere a Roma anche se la partita per ora prosegue senza interruzioni.

1-0 Cecchinato tiene la prima di servizio e con quattro punti consecutivi si porta in vantaggio nel secondo set.

40-30 Prima al centro decisiva per il siciliano.

30-30 Cecchinato risale dallo 0-30 facendo correre Edmund con un back lungo-linea per poi chiudere sotto-rete.

15-30 Risposta out di Edmund sulla seconda di servizio dell’azzurro.

0-30 Dritto in rete di Cecchinato.

0-15 Edmund trova il primo punto del secondo set.

INIZIO SECONDO SET

FINE PRIMO SET

3-6 Edmund conquista il primo set!

40-0 Tre set-point per il tennista britannico.

30-0 Edmund apre il campo ed ora è a due punti dal set.

15-0 Rovescio in rete di Cecchinato, piove sul Pietrangeli.

3-5 Break di Edmund, ora il n.45 ATP servirà per il primo set.

15-40 Edmund trova il lungo-linea con il rovescio sulla risposta al servizio dell’azzurro, due palle break per il britannico.

15-30 Edmund attacca e costringe Cecchinato al rovescio in rete.

15-15 Rovescio lungo di Edmund.

0-15 Scappa via il dritto di Cecchinato.

3-4 Edmund tiene il turno di battuta dopo i tre game consecutivi di Cecchinato!

15-40 Edmund tiene sul servizio e ora ha la palla del 4-3.

15-15 Gran colpo difensivo di Edmund in rovescio.

0-15 Ora l’azzurro fa la partita, Edmund fatica in difesa.

3-3 Dritto lungo-linea vincente di Cecchinato che risale dallo 0-3!

40-30 Cecchinato attacca e costringe il britannico al dritto in rete.

30-30 Edmund apre bene il campo poi chiude con uno smash che per poco non termina out.

30-15 Edmund trova un fortunoso drop-shot in allungo.

30-0 Ottavo punto consecutivo per il siciliano!

15-0 Ottima smorzata di Cecchinato.

2-3 BREAK CECCHINATO! L’azzurro ruba il servizio dopo un dritto di Edmund in rete!

0-40 Lungo scambio che si chiude con un rovescio out di Edmund, tre palle break Cecchinato!

0-30 Altro errore del britannico dopo il servizio.

0-15 Rovescio lungo di Edmund.

1-3 L’azzurro conquista il primo set della sua partita.

40-30 Nastro benevolo a Cecchinato.

30-30 Edmund ritrova la parità con un dritto considerato erroneamente out dall’azzurro.

30-15 Smorzata di Cecchinato che ora prova a reagire.

15-0 Buona la prima di servizio per l’azzurro.

19.24 Intanto continui tuoni su Roma con delle nuvole che minacciano un temporale.

0-3 Edmund, il britannico tiene il servizio e consolida il vantaggio.

40-30 Rovescio in rete di Edmund.

40-15 Dritto lungo-linea vincente di Edmund.

30-15 Altro ace dalla destra per il n.45 ATP.

15-15 Cecchinato non fallisce un comodo smash.

15-0 Ace di Edmund.

0-2 BREAK DI EDMUND! Risposta profonda che sorprende l’azzurro!

40-AD Dritto in rete di Cecchinato, inizio difficoltoso per lui.

40-40 Errore di Edmund che sotto rete manda out.

40-AD Edmund colpisce da fermo non lasciando scampo a Cecchinato, terza palla-break.

40-40 L’azzurro salva anche la seconda palla-break del britannico.

30-40 Cecchinato apre bene il campo e annulla la prima palla-break.

15-40 Altra palla colpita male da Cecchinato, due palle-break per Edmund.

15-30 Cecchinato manda in rete una comoda smorzata.

15-15 Out il dritto di Edmund.

0-15 Cecchinato colpisce male con il rovescio.

0-1 Edmund si aggiudica il primo set a zero.

40-0 Rovescio del britannico sul quale Cecchinato non può nulla.

30-0 Edmund sfrutta bene la battuta e chiude con uno smash.

15-0 Dritto lungo di Cecchinato, il primo punto della partita è di Edmund.

INIZIA LA PARTITA!

19.09 Kyle Edmund inizierà a servire.

19.05 Leggermente posticipato l’inizio dell’incontro che prenderà ora il via alle ore 19.10, nonostante Marco Cecchinato si sia comportato tendenzialmente meglio sulla terra rossa nel corso degli anni, quest’oggi Kyle Edmund partirà da favorito per quanto attiene alle quote.

18.56 Il match dovrebbe iniziare alle ore 19.05 sul campo Pietrangeli.

18.55 Si chiude il match tra Cori Gauff e Ons Jabeur, con la vittoria della tennista statunitense, facente parte della squadra Barilla, 6-4 6-3 in un’ora e 22 di gioco, tra poco dunque inizierà l’incontro tra Cecchinato ed Edmund.

18.50 Il vincitore dell’incontro troverà domani il serbo Filip Krajinovic, n.29 ATP che quest’oggi ha eliminato il canadese Felix Auger-Aliassime con un 6-4 7-5 in un’ora e 43 di gioco.

18.45 Tra Cecchinato e il britannico Edmund, n.45 ATP intercorre un solo precedente, turno di qualificazione dell’ATP 250 di Nizza 2016, allora Edmund si impose 6-3 6-4 in un’ora e tredici di gioco.

18.40 Lo scorso anno Marco Cecchinato si era presentato a Roma come testa di serie n.16 mentre quest’anno ha dovuto superare i turni di qualificazioni. Il palermitano n.113 ATP ha superato nell’ordine Egor Gerasimov, Bradley Klahn e Jozef Kovalik prima di accedere nel main draw.

18.35 Il match è in programma sul campo Pietrangeli e inizierà al termine dell’incontro femminile tra Ons Jabeur e Cori Gauff, l’americana classe 2004 è avanti 6-4 3-1 sulla tennista tunisina. La partita tra Cecchinato ed Edmund inizierà dunque non prima delle ore 19.00.

18.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Marco Cecchinato e Kyle Edmund, valido per il primo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2020.

Internazionali d’Italia Roma 2020: 2a giornata con il classico Azarenka-Venus Williams. Ci sono Musetti, Caruso, Cecchinato e Cocciaretto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Marco Cecchinato e Kyle Edmund, valido per il primo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Al Foro Italico il tennista n.113 ATP nativo di Palermo torna in campo dopo aver superato lo scoglio delle qualificazioni.

All’ottava partecipazione al torneo di Roma, Marco Cecchinato ha superato nel turno decisivo delle qualificazioni lo slovacco n.124 ATP Joszef Kovalik. L’incontro si è disputato sul Court 2 e ha visto il classe 1992 palermitano imporsi in un’ora e dieci con un 6-2 6-1, conquistando dunque agevolmente l’accesso al tabellone principale; dopo aver superato nell’ordine, prima di Kovalik, il bielorusso Gerasimov e lo statunitense Klahn.

L’avversario dell’azzurro ai trentaduesimi di finale sarà il britannico Kyle Edmund, n.45 ATP che arriva a Roma dopo l’eliminazione subita per mano di Novak Djokovic (6-7 6-3 6-4 6-2) ai trentaduesimi di finale degli US Open. L’unico precedente tra Edmund e Cecchinato risale al turno di qualificazione del torneo ATP 250 di Nizza del 2016, dove a vincere fu il classe 1995 nativo di Johannnesburg in un’ora e tredici (6-3 6-4).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match tra Marco Cecchinato e Kyle Edmund, valido per il primo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2020. L’incontro si disputerà sul campo Pietrangeli e sarà il quinto della giornata a partire dalle 11.00, dovrebbe dunque avere inizio non prima delle 19.00, buon divertimento!

