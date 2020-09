LIVE Schio-Ragusa 82-60, Semifinale Supercoppa Italiana basket femminile DIRETTA: dominio assoluto del Famila

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

La finale della Supercoppa sarà il derby veneto tra Famila Schio e Reyer Venezia. Appuntamento domani alle ore 18.00.

15 punti per Sandrine Gruda e Giorgia Sottana che sono le top scorer per Schio, mentre a Ragusa non bastano i 19 punti di un’ottima di Mariella Santucci.

FINISCE QUI! Il Famila Schio domina la seconda semifinale della Supercoppa Italiana, superando 82-60 la Passalacqua Ragusa.

82-60 Andrè con quelli che forse sono gli ultimi due punti della partita.

80-60 Awak firma il -20.

80-58 Arresto e tiro di De Pretto.

76-58 Tripla di Awak. Ultimi due minuti.

76-50 La solita Santucci segna due liberi.

76-46 De Pretto firma il +30.

74-46 Due liberi di Gruda. Cinque minuti alla fine.

72-46 Tripla di Sottana.

67-44 Arresto e tiro di Sottana.

63-44 A Ragusa segna solo Santucci.

63-42 Bel canestro di De Pretto.

59-37 Piazzato dall’angolo di Cinili.

FINISCE IL TERZO QUARTO! Schio resta comodamente avanti di venti punti prima dell’ultimo quarto.

57-37 Tripla di Romeo.

57-34 Un solo libero per Trimboli.

56-34 Gioco da tre punti di una comunque ottima Santucci.

54-31 Keys segna in sospensione.

50-28 Tripla di Trimboli. E’ un monologo del Famila.

47-28 Un solo libero per Corsolini. Siamo arrivati a metà terzo quarto.

47-27 Nicolodi firma il -20.

45-21 Gioco da tre punti di Gruda in apertura di terzo quarto.

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Tutto davvero molto facile per il Famila Schio che è nettamente avanti al termine del primo tempo. Dieci punti di Sottana da una parte e sette di Santucci dall’altra.

42-21 Romeo con la tripla sulla sirena del quarto.

42-18 Gruda con il piazzato

36-15 Gruda con l’appoggio al vetro. Tre minuti all’intervallo.

34-15 Santucci segna il con il fallo di Sottana, ma poi sbaglia il libero supplementare.

34-13 Due liberi di Sottana. Schio sul +21.

32-13 Tripla di Crippa.

29-13 Arresto e tiro di Harmon. Si muove solo la retina.

27-13 Bel canestro di Tagliamento.

27-11 Tripla di Santucci.

FINISCE IL PRIMO QUARTO! Dominio assoluto di Schio che ha già ipotecato la vittoria. Otto punti di Giorgia Sottana.

27-8 Due liberi di Harmon. Ultimo tiro per Ragusa.

25-8 Bel canestro di Santucci. Ultimo minuto.

25-6 Due liberi di Crippa.

23-6 Tagliamento riesce a sbloccare Ragusa.

23-4 Keys si gira bene in post e segna il +19.

21-4 Trimboli mette anche il libero supplementare.

20-4 Trimboli firma addirittura il +16. Schio ha quasi già ipotecato la vittoria.

18-4 Grande assist di Sottana per il canestro di Harmon.

16-4 Facile canestro di Gruda.

14-4 Ancora Sottana da tre punti!

11-4 Cinili firma il +7 e Schio è già in fuga dopo 4 minuti.

9-4 Tripla di Sottana!

6-4 Gruda segna con il fallo di Corsolini, ma la francese poi sbaglia il libero supplementare.

4-2 Tiro in sospensione di Giorgia Sottana.

2-2 Piazzato dalla media di Nicolodi.

2-0 Il primo canestro della partita è di Harmon.

COMINCIA LA PARTITA

19.59: I quintetti titolari:

SCHIO Cinili Sottana De Pretto Harmon Gruda

RAGUSA Consolini Romeo Nicolodi Kuier Marshall

19.56: E’ il momento della presentazione delle due squadre.

19.50: Questa partita è stata la finale per tre volte nelle ultime cinque edizioni, ma ha sempre vinto Schio, che va a caccia della decima Supercoppa consecutiva. Schio ha totalmente passeggiato nel suo quarto di finale contro la Dondi Multistore Vigarano, sconfitta nettamente per 108-52. Una sfida mai in discussione nella quale Schio ha saputo mettere sei giocatrici in doppia cifra (la migliore Sandrine Gruda con 23 punti).

19.45: Schio è la regina assoluta della Supercoppa. Nove titoli consecutivi e le venete sono favorite per conquistare anche la decima di fila.

19.39: Quella tra Schio e Ragusa è una rivalità ormai storica e che ha caratterizzato gli ultimi anni della pallacanestro nostrana. Le venete giocano in casa e sono le grandi favorite per il titolo, mentre le siciliane proveranno a sovvertire il pronostico.

19.35: Nella prima semifinale Venezia ha dominato contro Lucca, imponendosi per 88-51.

19.30: Buonasera cominciamo la diretta della seconda semifinale della Supercoppa Italiana.

Il programma della sfida

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Famila Schio-Passalacqua Ragusa, semifinale della Supercoppa Italiana 2020 di basket femminile. Una rivalità ormai storica e che ha caratterizzato gli ultimi anni della pallacanestro nostrana. Le venete giocano in casa e sono le grandi favorite per il titolo, mentre le siciliane proveranno a sovvertire il pronostico.

Questa partita è stata la finale per tre volte nelle ultime cinque edizioni, ma ha sempre vinto Schio, che va a caccia della decima Supercoppa consecutiva. Schio ha totalmente passeggiato nel suo quarto di finale contro la Dondi Multistore Vigarano, sconfitta nettamente per 108-52. Una sfida mai in discussione nella quale Schio ha saputo mettere sei giocatrici in doppia cifra (la migliore Sandrine Gruda con 23 punti).

Per Ragusa, invece, un quarto di finale totalmente opposto e più combattuto contro l’Allianz Sesto San Giovanni. Le siciliane si sono imposte 70-64 grazie ad un’ottima Tyaunna Marshall, miglior marcatrice con 20 punti.

Famila Schio-Passalacqua Ragusa, semifinale della Supercoppa Italiana 2020 di basket femminile, è in programma alle ore 20.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

