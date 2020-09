Oltre al Giro d’Italia, il mese di ottobre verrà allietato anche dalle Classiche Monumento 2020. Dopo la Milano-Sanremo e il Lombardia, è tempo di spostarsi in Belgio per la Decana, la Liegi-Bastogne-Liegi, in programma domenica 4 ottobre. Le Ardenne chiamano a rapporto i big che hanno rinunciato alla Corsa Rosa per focalizzarsi sulla campagna del nord, che si aprirà già questo mercoledì (30 settembre) con la Freccia Vallone, per poi virare sulla 106esima edizione della Liegi.

La terza Classica Monumento dell’anno prenderà il via alle ore 10.25, e terminerà tra le ore 17.00 e 17.15. La Decana verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore, e su Eurosport dalle ore. Inoltre è prevista la diretta streaming su Rai.tv ed Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi garantirà la diretta live testuale integrale dalle ore 10.00, per non perdervi neanche un secondo di questo attesissimo appuntamento sulle strade del Belgio.

Loading...

Loading...

LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2020: PROGRAMMA, ORARI, TV, STREAMING

106^ Liegi-Bastogne-Liegi: domenica 4 ottobre

Partenza: ore 10.25

Arrivo: ore 17.00/17.15

Diretta tv: Rai Sport dalle ore, Eurosport dalle ore

Diretta streaming: Rai.tv, Eurosport Player

Diretta live testuale: OA Sport dalle ore 10.00

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

Twitter: @lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse