Internazionali d’Italia Roma 2020, Angelo Binaghi: “Da Spadafora decisione coraggiosa e intelligente per il bene dello sport italiano”

Così come si era notevolmente arrabbiato con la Regione Lazio (con relativo scambio di comunicati e accuse), Angelo Binaghi, che presiede la FIT dal 2001 e che è stato rieletto per il suo sesto mandato pochi giorni fa, adesso esulta per l’ammissione di 1000 persone al Foro Italico di Roma per semifinali e finali degli Internazionali d’Italia.

Queste le parole raccolte dall’ANSA: “La soddisfazione è immensa, è il riconoscimento di una battaglia violenta che abbiamo condotto fin dall’inizio: contenti di aver trovato nel ministro Spadafora una persona che ha capito con onestà intellettuale come interpretare le norme del Cts. Tramite noi ha fatto un regalo a tutti gli italiani”

A rimarcare ulteriormente: “Quello che ci ha concesso vale per tutto lo sport in Italia. Queste sono le decisioni che servono in questo momento drammatico per lo sport italiano, non le piccole guerre su temi che certo non interessano agli appassionati. Dal ministro una decisione coraggiosa e intelligente per il bene dello sport italiano“.

Dalle 15:00 saranno aperte le prenotazioni, riservate a chi già aveva comprato abbonamenti o biglietti per il Centrale per le sessioni di semifinale e finale.

