Internazionali d’Italia 2020, tutti gli italiani in campo oggi: orari, ordine di gioco, guida tv

Seconda giornata di incontri negli Internazionali d’Italia 2020 di tennis. Si definisce oggi il quadro dei qualificati al secondo turno e tanta Italia sul campo da gioco. Elisabetta Cocciaretto (wild card) e Lorenzo Musetti (qualificato) saranno sul campo centrale e attesi a dei match di un certo spessore: la tennista originaria di Ancona affronterà la rumena Irina-Camelia Begu, mentre l’azzurrino affronterà lo svizzero Stan Wawrinka (testa di serie n.10). Indubbiamente il confronto tra l’elvetico e Musetti è motivo di interesse sia per la statura del giocatore rossocrociato che per il talento indubbio del classe 2002.

Rimanendo in casa Italia, Marco Cecchinato sarà l’ultimo a giocare sul Pietrangeli, opposto al britannico Kyle Edmund, mentre il siciliano Salvatore Caruso, reduce dall’ottima esperienza a New York negli US Open, affronterà l’insidioso americano Tennys Sandgren (proveniente dalle qualificazioni). Vedremo anche impegnati nel torneo di doppio la storica coppia formata da Simone Bolelli e da Fabio Fognini, tornato a giocare dopo l’intervento chirurgico a entrambe le caviglie, e il duo Lorenzo Sonego/Andrea Vavassori.

Loading...

Loading...

PROGRAMMA GIOCATORI ITALIANI – INTERNAZIONALI D’ITALIA 2020 TENNIS

La seconda giornata di incontri degli Internazionali d’Italia 2020 sarà coperta televisivamente da Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now TV. Alcune partite del circuito WTA (donne) saranno trasmesse da SuperTennis. Di seguito il programma degli italiani:

CENTRALE – Dalle 11.00

2° incontro

[WC] Elisabetta COCCIARETTO (ITA) vs [Q] Irina-Camelia BEGU (ROU)

5° incontro (2° della sessione serale)

Stan WAWRINKA (SUI) [10] vs [Q] Lorenzo MUSETTI (ITA)

PIETRANGELI – Dalle 11.00

5° incontro (non prima delle 19.00)

[Q] Marco CECCHINATO (ITA) vs Kyle EDMUND (GBR)

GRAND STAND ARENA – Dalle 11.00

2° incontro

[Q] Tennys SANDGREN (USA) vs [WC] Salvatore CARUSO (ITA)

COURT 2 – Dalle 10.00

5° incontro

Sander GILLE (BEL)/Joran VLIEGEN (BEL) vs [WC] Simone BOLELLI (ITA)/Fabio FOGNINI (ITA)

COURT 4 – Dalle 10.00

2° incontro

[WC] Lorenzo SONEGO (ITA)/Andrea VAVASSORI (ITA) vs Rajeev RAM (USA)/Joe SALISBURY (GBR) [2]

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse