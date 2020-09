Internazionali d’Italia 2020: Stefano Travaglia supera Taylor Fritz in due set e accede al secondo turno

Stefano Travaglia batte Taylor Fritz nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2020 e può così proseguire il proprio cammino nel Masters 1000 casalingo. L’azzurro si impone con il punteggio di 6-4 7-6 (4) dopo un’ora e trentasei minuti di gioco: per lui è la seconda vittoria contro il californiano dopo quella a inizio anno in ATP Cup. Al prossimo round affronterà il croato Borna Coric.

Il match comincia sotto il segno della regolarità in battuta, dal momento che i primi quattro turni di servizio scorrono via senza sussulti. Nel quinto game arriva la svolta del primo set: Fritz annulla due palle break, ma alla terza deve capitolare e concedere a Travaglia il punto del 3-2. L’azzurro riesce a portare faticosamente a casa il successivo turno di servizio (due palle break cancellate) e si avvia poi serenamente verso la chiusura per 6-4.

Nel secondo set i due tennisti aumentano ancor di più l’incidenza della battuta, facendo registrare percentuali altissime con la prima di servizio. Il risultato è che vi è un’unica palla break in dodici giochi, capitata allo statunitense durante il sesto game e prontamente annullata dal tennista di Ascoli Piceno. Si va al tie-break: Travaglia ha ancora una volta lo spunto vincente e dal 2-3 firma quattro punti consecutivi, prima di chiudere sul 7-4.

Sul piano statistico, il conto degli ace è favorevole all’americano (9-7), che commette anche meno doppi falli (1-4). Fritz è anche più costante nel mettere in campo la prima di servizio (59% – 51%), ma Travaglia conquista più punti sia con la prima (90% – 86%) sia con la seconda (51% – 45%). Bravo l’azzurro a far propri gli scambi decisivi, visto che non vi è un grande margine nel totale dei punti conquistati (76-71 per il marchigiano).

Foto: LaPresse