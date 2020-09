Internazionali d’Italia 2020, risultati 14 settembre tabellone maschile: avanti Sinner, Sonego e Nishikori, eliminati Auger-Aliassime e Khachanov

Oggi sono cominciati ufficialmente gli Internazionali d’Italia 2020. Nel tabellone maschile si sono disputati undici incontri, con quattro italiani impegnati: giornata complessivamente positiva per i colori azzurri, visto che Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia hanno superato il turno; unico neo la sconfitta di Gianluca Mager. Andiamo a riassumere quanto accaduto sulla terra rossa di Roma.

Il più atteso era sicuramente Jannik Sinner, che ha travolto Benoit Paire: un 6-2 6-1 che lascia poco spazio ad interpretazioni, provocato anche dall’atteggiamento sempre polemico e irriverente del francese. Molto bene anche Stefano Travaglia e Lorenzo Sonego: il marchigiano ha sconfitto in due set lo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 7-6 (4), mentre il piemontese ha prevalso sul georgiano Nikoloz Basilashvili con il risultato di 6-3 6-1. Sconfitta ed eliminazione, invece, per Gianluca Mager, che si è piegato al bulgaro Grigor Dimitrov per 5-7 1-6.

Loading...

Loading...

Negli altri match di giornata, spiccano le vittorie di Filip Krajinovic e Casper Ruud ai danni rispettivamente di Felix Auger-Aliassime e Karen Khachanov: il serbo si è imposto sul giovane canadese per 6-4 7-5, mentre il norvegese ha sconfitto il russo per 6-3 3-6 6-1. Passano il turno anche i due croati Marin Cilic e Borna Coric, così come il francese Ugo Humbert e il polacco Hubert Hurkacz. Un sorriso per Kei Nishikori, che al primo match ufficiale del 2020 supera lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas per 6-4 7-6. Di seguito il quadro completo dei risultati.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2020, RISULTATI PRIMO TURNO

Filip Krajinovic (Srb) – Felix Auger-Aliassime (Can) 6-4 7-5

Karen Khachanov (Rus) – Casper Ruud (Nor) 3-6 6-3 1-6

Grigor Dimitrov (Bul) – Gianluca Mager 7-5 6-1

Marin Cilic (Cro) – Alexander Bublik (Kaz) 6-7 6-2 6-4

Borna Coric (Cro) – Cristian Garin (Chi) 6-4 6-4

Lorenzo Sonego – Nikoloz Basilashvili (Geo) 6-3 6-1

Kevin Anderson (Rsa) – Ugo Humbert (Fra) 3-6 6-7

Dan Evans (Gbr) – Hubert Hurkacz (Pol) 3-6 6-3 5-7

Kei Nishikori (Jap) – Albert Ramos-Vinolas 6-4 7-6

Benoit Paire (Fra) – Jannik Sinner 2-6 1-6

Taylor Fritz (Usa) – Stefano Travaglia 4-6 6-7

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse